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Yaşam

Kardeşine 8 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı

Muğla'nın Milas ilçesinde öz kardeşine 8 yıldır cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen R.A. tutuklandı

07 Aralık 2016 22:32

Milas’ın Selimiye Mahallesi’nde kız kardeşine 8 yıldır cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı. Hisar Mahallesi'ndeki bir metruk binadaki hareketlilikten şüphelenen vatandaşların Selimiye Jandarma Karakolu’na ihbarda bulunmalarıyla ortaya çıktı.

Vatandaşların ihbarını değerlendiren jandarma ekipleri, şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Önceki gün yakalanacağını fark eden 22 yaşındaki R.A., kaçarak izini kaybettirdi. Şüphelinin peşini bırakmayan jandarma ekipleri R.A.’yı dün yakalamayı başardı. 
Sosyal hizmet uzmanı eşliğinde ifadesi alınan 13 yaşındaki S.A., ağabeyinin 8 yıldan bu yana kendisine cinsel istismarda bulunduğunu belirterek şikayetçi oldu.

R.A., çıkarıldığı mahkemece “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçlamasıyla tutuklandı. 
Mağdur S.A. da hakim kararıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Muğla Çocuk Yuvasına gönderildi.

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