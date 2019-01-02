'Kardeşim Üşümesin' projesinin son durağı Kars oldu

Cansel ORUÇ/BURSA, (DHA)- GÜNEY Marmara Bölgesi’nin elektrik dağıtım şirketi Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ), \'Kardeşim Üşümesin\' projesi kapsamında Kars\'ın merkeze bağlı Esenkent köyünde 201 çocuğun kışlık giysilerini karşılayarak, batıdan doğuya yardım eli uzattı.

Enerji sektörünün öncü şirketlerinden LimakEnerji bünyesinde faaliyet gösteren UEDAŞ, sürdürülebilir sosyal sorumluluk projeleriyle topluma dokunuyor. Şirket, soğuk kış günlerinde ihtiyaç sahibi öğrencilerin üşümemesi için hayata geçirilen \'Kardeşim Üşümesin\' projesini hizmet bölgesi dışında da sürdürüyor. Kars merkeze bağlı Esenkent köyünde yer alan Şehit Bedri Sinan İlkokulu\'nda ihtiyaç sahibi öğrencilerle buluşan UEDAŞ Kars Çağrı Merkezi Müdürü Hakan Çimen, Kurumsal İletişim Müdürü Yusuf Ziya Yüce ve çağrı merkezi çalışanları, öğrencileri kendi elleriyle giydirerek, onların sevinçlerine ortak oldu. Kardeşim Üşümesin projesini Çanakkale ve Biga\'da sürdürecek olan UEDAŞ ekipleri, hizmet bölgesi dışındaki ihtiyaç sahibi çocuklara da yardım eli uzatarak yüreklerini ısıtmayı hedefliyor.

2013’TEN BERİ 6 BİN ÇOCUK ISINDI

Proje kapsamında bin öğrenciye mont, atkı, bere, eldiven yardımı yapılacak. Böylelikle, projenin başlangıç tarihi olan 2013 yılından itibaren toplamda 6 bin çocuğun kışlık giyecek ihtiyacı karşılanmış olacak.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE KOORDİNELİ YÜRÜTÜLÜYOR

Hizmet bölgesi olan Bursa, Balıkesir, Yalova ve Çanakkale’de 3,1 milyon aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ, bu bölgelerde sürdürülen Kardeşim Üşümesin projesiyle ihtiyaç sahibi öğrencilerle gönüllerini ısıtıyor. Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli bir şekilde yürütülen projeyle birlikte, Bakanlığın belirlediği kırsal bölgelerdeki okullarda kışlık giyecek yardımı yapılıyor.

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