"Kardeşim kendisini öldürtmek için İsrail Büyükelçiliği'ne saldırmış olabilir"

Ankara'daki İsrail Büyükelçiliği önünde bıçaklı saldırı girişimi yaptığı sırada güvenlik güçleri tarafından vurularak hastaneye kaldırılan Osman Nuri Çalışkan, evli ve 4 çocuk babası olduğu bildiriliyor. Kardeşi, kısa süre önce işsiz kalan Çalışkan'ın, bir süredir ailevi problemler yaşadığını anlatıyor..

BBC Türkçe'nin telefonla sorularını yanıtlayan Osman Nuri Çalışkan'ın kardeşi Ömer Faruk Çalışkan, ağabeyi için "Şu anda ailevi problemleri var. İşten ayrıldı çalışmıyor. Kendisini öldürtmek için yapmış olabilir. Katiyen bir terör örgütüyle falan ilişkili birisi değil" diyor.

Osman Nuri Çalışkan, Kurban Bayramı öncesinde işten ayrılmadan kardeşi Ömer Faruk Çalışkan'a ait bir inşaat firmasında çalışıyordu.

Ağabeyinin Çorum'da bir cami inşaatında çalıştığını söyleyen Ömer Faruk Çalışkan, "Bayram öncesinde işten ayrıldı. Maddi sıkıntıları vardı. Evdekileri bunaltıyordu. Biz yine sigortasını ödüyorduk aile mağdur olmasın diye" dedi.

Ağabeyini doktora götürmeyi düşündüklerini de ifade eden kardeş Çalışkan, "Doktora gitmeye yanaşmıyordu. Zorla götürmeyi de düşünmüştük" diyerek ailenin yaşadıklarını anlattı.

Osman Nuri Çalışkan Facebook hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlardaysa daha çok 'Çalışkan Nakkaş' ismiyle üretilen cami perdelerinin örneklerini paylaşıyordu.

25 Haziran tarihli bir paylaşımındaysa, Ortadoğu haritasının üzerine yazdığı mesajda, "Orta Doğu'daki terörün sebebi (Amerika'nın amacı): Bölgedeki yaşayan Müslümanları öldürmek veya bölgeyi terk etmesini sağlamak. Yani orada bir sömürü düzeni oluşturulacak. Amaç bu" diyordu.

Haber ajanslarına bilgi veren emniyet kaynakları, Osman Nuri Çalışkan'ın İsrail Büyükelçiliği önünde tekbir getirdiğini ifade etmişti.