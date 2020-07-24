Kardeşi yalanlamıştı; Amber Heard'ün kız kardeşini dövdüğü anların videosu Johnny Depp'in avukatlarının eline geçti

Oyuncu Johnny Depp'in evlilikleri sırasında oyuncu Amber Heard'e şiddet uyguladığını iddia eden İngiliz tabloid gazete The Sun'a açtığı dava sürüyor. Depp'in avukatlarına ismini vermeyen bir kaynak tarafından Heard'ün kardeşine saldırdığı anların görüntüleri verildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Depp'in The Sun'a açtığı iftira davası sürerken bir kaynak Depp'in avukatlarına Heard'ün kardeşine saldırdığı anlara dair video gönderdi.

Geçen hafta Heard'ün kardeşi Whitney Henriquez kendisine yönelik bir saldırı olduğunu reddetmişti.

Mahkemede daha önce Depp'in Heard tarafından şiddet gördüğü iddia edilmiş, Heard yalnızca bir defa kız kardeşini korumak için eski eşine vurduğunu söylemişti.

Depp'in iftira davası

Oyuncu Depp'in kendisi hakkında "eşini döven" ifadelerine yer veren gazete The Sun'a açtığı iftira davası Londra'da üçüncü haftasına girdi. Depp, Heard'e şiddet uyguladığı tüm iddiaları reddederken The Sun en az 14 şiddet olayı olduğunu savunuyor.