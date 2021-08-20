Kardeşi Azra Gülendam Haytaoğlu vahşice katledilmişti; Ezgi Haytaoğlu’ndan Gülistan Doku’nun ablasına: Ne zaman konuşmak istersen buradayım...

Antalya'da vahşice katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ablası Ezgi Haytaoğlu, 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Gülistan Doku'nun ablasına mesaj gönderdi. Haytaoğlu mesajında "Ben Azra'nın ablasıyım. Kardeşimi 19 gün önce kaybettim. Beş gün kayıptı. İki gün yalnız aradım ve yaşadığın şeyin çeyreği bile olamaz biliyorum. Ne zaman konuşmak istersen buradayım" ifadelerini kullandı. Gülistan Doku'nun ablası ise "Keşke bizi bir araya getiren yüreğimizde hiç bitmeyecek olan bu acı olmasaydı, çok öfkeliyim" yanıtını verdi.

Antalya’da ablası Ezgi Haytaoğlu ile birlikte yaşayan Azra Gülendam Haytaoğlu (21), 28 Temmuz'da kaybolduktan sonra Mustafa Murat Ayhan tarafından vahşice katledilmişti. Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ablası Ezgi Haytaoğlu ise geçen günlerde, 5 Ocak 2020 tarihinden beri kayıp olan Gülistan Doku'nun ablasına sosyal medyadan mesaj gönderdi.

Ezgi Haytaoğlu mesajında "Ben Azra'nın ablasıyım. Kardeşimi 19 gün önce kaybettim. Beş gün kayıptı. İki gün yalnız aradım ve yaşadığın şeyin çeyreği bile olamaz biliyorum. Ne zaman konuşmak istersen buradayım..." ifadelerine yer verdi.

"Sana milyon kez lanet gelsin ey katil dedim, canım çok yandı"

Gülistan Doku'nun ablası ise bu mesaja şu yanıtı verdi:

"Merhaba ne denilir bilmiyoruz, Azra... Kayıp haberini duyduğumda fotoğrafına uzun uzun baktım ne güzel ne masum bakıyor inşallah sağ salim bulunur dedim. En çok da aklıma ailesi yani sizler geldiniz, bütün hücrelerimle sizleri, acıları, öfkeyi, çaresizliği, yeryüzüne sığmamayı tane tane düşündüm. Öfkeme öfke kattım sonra haberi duyunca binanın girişindeydim. Birden rastgele bir yere oturdum gitti bir Gülistan daha dedim. Sana milyon kez lanet gelsin ey katil dedim canım çok yandı. Çok üzgünüm başın sağ olsun demeyeceğim çünkü kimsenin bana demesine izin vermedim. Onlara ölüm yakışır mı? Asıl ölü onları alanlar, onlar hep masum güzel gülüşüyle anılacaklar. Katilleri hep lanetle ölüne kadar çocukları, sevdikleri bilecek onların birer katil olduğunu.

Keşke bizi bir araya getiren yüreğimizde hiç bitmeyecek olan bu acı olmasaydı, çok öfkeliyim."