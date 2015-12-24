Kardeşe son görev; şehit olan askerin cenaze namazını imam kardeşi kıldırdı

Şırnak'ta 4 gün önce PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada yaralanan ve dün tedavi gördüğü GATA'da şehit düşen 46 yaşındaki Jandarma Astsubay Sıddık Uluocak, memleketi Sivas'ın Koyulhisar İlçesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze namazını, Sivas'ın Zara ilçesinde imam olarak görev yapan kardeşi Sadık Uluocak kıldırdı

DHA'nın haberine göre, Şırnak'ta Çakırsöğüt Komando Tugayı'nda görev yapan Jandarma Astsubay Sıddık Uluocak, geçen 20 Aralık'ta PKK'lı teröristlerin saldırısında yaralandı. Ankara'ya sevk edilerek GATA'da tedaviye alınan Astsubay Uluocak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 3 çocuk babası şehidin cenazesi dün gece karayolu ile memleketi Sivas'ın Koyulhisar İlçesi'ne getirildi. Şehidin cenazesi bu sabah ilçe hastanesi morgundan alınarak tören için cenaze aracıyla kaymakamlık binası önünü getirildi. Törene şehidin ailesi ve yakınları ile birlikte Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas Valisi Alim Barut, 5'inci Piyade Eğitim Tugayı Komutanı Tuğgeneral Fatih Celaleddin Sağır ve bazı il protokol üyeleri katıldı. Uluocak'ın 69 yaşındaki annesi Hesna Uluocak burada "Yavrum yavrum" diyerek feryat etti.

Şehidin öğle namazından sonra kılınan cenaze namazını, Sivas'ın Zara ilçesinde imam olarak görev yapan kardeşi Sadık Uluocak kıldırdı. Namazdan sonra şehidin 42 yaşındaki eşi Elif ve çocukları 19 yaşındaki Ozan, 17 yaşındaki Betül ile 14 yaşındaki Beyzunur Uluocak Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin ailesini askeri personel sakinleştirdi. Yaklaşık 4 bin kişinin katıldığı törende, bir grup vatandaş, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları atıldı. Şehidin cenazesi kılınan namazın ardından Hacıilyas köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.

