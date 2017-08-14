T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Kardeş Türküler’den yeni albüm: Yol

Kardeş Türküler, 'Yol' ile eylül ayında sevenleriyle buluşacak

14 Ağustos 2017 16:27

Kardeş Türküler, Anadolu, Mezopotamya, Kafkasya ve Balkanların zenginliğini yansıtan yeni albümü 'Yol'la eylül ayında dinleyiciyle buluşacak.

Evrensel'de yer alan habere göre Kardeş Türküler, çok kültürlü bir coğrafyanın zenginliğini yansıtan yeni bir albümle Eylül ayında dinleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Anadolu, Mezopotamya, Kafkasya ve Balkan coğrafyasından geleneksel şarkıları kendine özgü bir üslupla yorumlayan grubun Kalan Müzik etiketiyle yayımlanan “Yol” isimli albümünde; Türkçe, Kürtçe, Arapça, Romeika, Ermenice, Çerkesçe, Boşnakça şarkılar yer alıyor.

İçinde yer aldığı Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu’nun (BGST) da desteğiyle hazırlanan bu albümle Kardeş Türküler; yola çıkışların, yola gidenin ardından seslenişlerin, yol ağzında bekleyişlerin şarkılarıyla, birlikte yürümeye dair inancı tazeleyerek, bu toprakların çok kültürlülüğüne bir kez daha selam gönderiyor.

Kardeş Türküler’in son albümü “Çocuk (H)aklı”, 2011 yılında yayımlanmıştı.

ETİKETLER

Kardeş Türküleryeni albümhaberYoleylül ayı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24