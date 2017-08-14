Kardeş Türküler’den yeni albüm: Yol

Kardeş Türküler, Anadolu, Mezopotamya, Kafkasya ve Balkanların zenginliğini yansıtan yeni albümü 'Yol'la eylül ayında dinleyiciyle buluşacak.

Evrensel'de yer alan habere göre Kardeş Türküler, çok kültürlü bir coğrafyanın zenginliğini yansıtan yeni bir albümle Eylül ayında dinleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Anadolu, Mezopotamya, Kafkasya ve Balkan coğrafyasından geleneksel şarkıları kendine özgü bir üslupla yorumlayan grubun Kalan Müzik etiketiyle yayımlanan “Yol” isimli albümünde; Türkçe, Kürtçe, Arapça, Romeika, Ermenice, Çerkesçe, Boşnakça şarkılar yer alıyor.

İçinde yer aldığı Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu’nun (BGST) da desteğiyle hazırlanan bu albümle Kardeş Türküler; yola çıkışların, yola gidenin ardından seslenişlerin, yol ağzında bekleyişlerin şarkılarıyla, birlikte yürümeye dair inancı tazeleyerek, bu toprakların çok kültürlülüğüne bir kez daha selam gönderiyor.

Kardeş Türküler’in son albümü “Çocuk (H)aklı”, 2011 yılında yayımlanmıştı.