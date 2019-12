-Kardeş Türküler New York konseri için heyecanlı NEW YORK (A.A) - 12.11.2011 - New York'a Grammy ödüllü müzisyen Arto Tunçboyacıyan ve dünyanın önde gelen ud sanatçılarından Ara Dinkjian ile birlikte sahne alacak Kardeş Türküler, New York'ta ilk kez konser vereceklerini ve son derece heyecanlı olduklarını söyledi. Selda Öztürk, New York'ta ilk kez konser vereceklerini ve ilk kez New York'a geldiklerini belirterek son derece heyecanlı olduğunu söyledi. Ayhan Akkaya da, "20 yıldır çalışmalarımızı sürdürüyoruz, buraya (New York'a) geç kaldık, biz gelemedik ama müzik aletlerimiz buradan geldi'' dedi. ABD'de son derece değişik etnik kökenden gelen insanların yaşadığını, aynı şekilde Türkiye'den de pek çok değişik etnik kökenli insanın burada yaşadığını gördüklerini söyleyen Akkaya, ''İlginç bir konser ve deneyim olacak'' diye konuştu. Arto Tunçboyacıyan'ın, Grammy'e ''aday adayı'' olan son albümleri ''Çocuk Haklı''nın müzik yönetmenliğini yaptığını söyleyen Akkaya, Ara Dinkjian'ın bestesinin de albümlerinde yer aldığını, ayrıca Dinkjian'nın Harbiye Açık Hava Tiyatrolarında verdikleri konserlerden ikisine de katıldığını belirtti. Akkaya, ''Arto ve Ara bizim için bir yol arkadaşı, fırsat oldukça ortak çalışmalar yapmaya çalışıyoruz'' dedi. Vedat Yıldırım, son albümlerinin Grammy'e aday adayı olmasına yönelik bir soru üzerine, bunda 2 kere Grammy ödülü alan Arto Tunçboyacıyan'ın albümlerinin müzik yönetmenliği yapmasının önemli bir payı ve etkisi olduğunu, bundan dolayı heyecanlı olduklarını söyledi. Yıldırım, ''New York çok kozmopolitan bir yer, her ırktan insan var. Burası bir de müziğin kalbi tabii, beğenelim ya da beğenmeyelim dünyada birçok müzik tarzının çıktığı bir memleket burası'' diye konuştu. 1981 yılından beri ABD'de yaşayan Arto Tunçboyacıyan da bu yıl Paul Winter Consort ile beraber hazırladığı ''Miho: Journey to the Mountain'' albümüyle ''En İyi New Age Albüm'' olarak Grammy ödülünü almasıyla ilgili olarak, Grammy'nin müzik alanında dünyanın en önemli ödülü olduğunu belirterek şunları söyledi: ''Tabii bunun benim için daha derin bir anlamı var, o da bizim topraklardan çıkan bir insanın böyle bir ödülü alması, genç insanlara heves vermesi, onlara 'O kazanabiliyorsa biz de kazanırız' dedirtebilmek, yoksa şahsımın alması önemli değil, ben kendimi insanlığa adadım. Önemli olan o toprakların felsefesini, tadını dünya pazarında ufacık da olsa sunabilmek, benim için önemli olan o.'' Kardeş Türküler'le amaçlarının aynı olduğunu, insanlara huzur verebilmeyi istediklerini söyleyen Tunçboyacıyan, bu yüzden beraber bir proje üzerinde çalışmaya karar verdiklerini, bunun sonucunda ''Çocuk Haklı'' adlı albümü hazırladıklarını ve şimdi albümün Grammy'e ''aday adayı'' olduğunu söyledi. İlk kez ABD'de çalacak olan Kardeş Türküler'e Ara Dinkjian ile birlikte katkı vermek istediklerini ifade eden Tunçboyacıyan, ''Güzel bir olay, çünkü temelinde iyi niyet yatıyor, olay iyi niyetli insanları bir araya getirebilmek'' dedi. New Jersey'de doğan ve büyüyen ud sanatçısı Ara Dinkjian da Arto Tunçboyacıyan ile 30 yıldır güzel bir dostlukları olduğunu, Kardeş Türküler'le de dostluklarının iki yıl önce kendisini Diyarbakır'da verecekleri bir konsere davet etmeleriyle başladığını anlattı. Kardeş Türküler'le birlikte ilk kez New York'ta konser verecek olmaktan büyük gurur duyduğunu söyleyen Dinkjian, Kardeş Türküler'in felsefesinin ''birlik içinde yaşama ve çok kültürlülük'' olduğunu, bu değerlere dünyanın her bölgesinde herkesin sahip çıkması gerektiğini söyledi. Bu kapsamda Kardeş Türküler'i son derece dürüst ve cesur bulduğunu da belirtti.