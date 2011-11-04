Kardeş Türküler Grammy adayı

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Kardeş Türküler ve Arto Tunçboyacıyan'ın Nisan 2011´de Kalan Müzik etiketiyle çıkardığı Çocuk (H)Aklı albümü 54. Grammy Müzik Ödülleri için 'Yılın En İyi World Music' albümü adayları arasında yer aldı.Müzik dünyasının önemli ödülleri arasında yer alan Grammy ödülleri her yıl birçok farklı kategorilerdeki müzik çalışmalarına veriliyor.Kardeş Türküler ve Arto Tunçboyacıyan'ın aday olduğu kategoride Addis Acoustic Project, Azam Ali, Amina Alaoui, Marta Gomez, Le Trio Joubran ve Yasmin Levy'nin albümleri de adaylar arasında.