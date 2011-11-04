T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Kardeş Türküler Grammy adayı

Kardeş Türküler 'Çocuk (H)aklı' albümüyle 54. Grammy Müzik Ödülleri'nde 'En İyi World Music' dalında aday oldu.

04 Kasım 2011 02:00

T24 - Kardeş Türküler 'Çocuk (H)aklı' albümüyle 54. Grammy Müzik Ödülleri'nde 'En İyi World Music' dalında aday oldu. 



Kardeş Türküler ve Arto Tunçboyacıyan'ın Nisan 2011´de Kalan Müzik etiketiyle çıkardığı Çocuk (H)Aklı albümü 54. Grammy Müzik Ödülleri için 'Yılın En İyi World Music' albümü adayları arasında yer aldı.

Müzik dünyasının önemli ödülleri arasında yer alan Grammy ödülleri her yıl birçok farklı kategorilerdeki müzik çalışmalarına veriliyor.

Kardeş Türküler ve Arto Tunçboyacıyan'ın aday olduğu kategoride Addis Acoustic Project, Azam Ali, Amina Alaoui, Marta Gomez, Le Trio Joubran ve Yasmin Levy'nin albümleri de adaylar arasında.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24