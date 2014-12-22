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Kardeş Payı'nın dönüş tarihi belli oldu

Kardeş Payı'nın ikinci sezon çekimlerine önceki hafta start verildi

22 Aralık 2014 14:21

Ünlü oyuncular Ahmet Kural ile Murat Cemcir’in dizisi Kardeş Payı'nın yeni bölümleri altı aylık aranın ardından 15 Ocak'ta izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. 

Star TV dizisi Kardeş Payı, geçtiğimiz Şubat ayında ekranlara gelmeye başlamış; yayınlanan 22 bölümün ardından 7 Ağustos günü sezon finali yapmıştı.

Diğer yapımların aksine yaz aylarında tatile girmeyen dizi, aylardır sevenleri tarafından merakla bekleniyordu.

Çekimlerine önceki hafta start verildiği açıklanan ikinci sezonun, başlangıç tarihi de resmiyet kazanmış oldu. 

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