Kardeş kıskançlığıyla nasıl başa çıkılır?

Paylaşma duygusu sekiz yaşına doğru gelişiyor

Yeni doğan kardeşini kabullenemeyen, gelişiyle ikinci plana atıldığını düşünen çocuk ilgi çekmek için çeşitli yaramazlıklar yapabilir. Ya da kardeşini kıskandığı için durup dururken ona vurup bağırabilir.Uzmanlar bu tip durumlarda sakin olunması gerektiğini belirterek, çocuklar arasında ayrım yapmadan her birine eşit sevgi ve ilgi gösterilmesi gerektiğini söylüyor ve ekliyor:• Çocuklarınızı birbirleriyle kıyaslamayın.• Çocuklardan biri kardeşine aksi şekilde davrandığında ona kardeşini yermeyin veya övmeyin. Bu davranış uzun vadede kardeşler arası gerginliğe neden olabilir.• Çocuklarınızın okuldaki başarılarını kıyaslamayın.• Çocuklarınızın terbiyelerini ayrı ayrı verin, çünkü her birinin kendine ait bir karakteri var.