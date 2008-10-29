Kardeş kıskançlığı kişilik bozukluğuna yol açabilir

VKV Amerikan Hastanesi Pediatri Bölümü’nden Pedagog Güzide Soyak Milliyet Cafe’ye yaptığı açıklamada, kardeş kıskançlığı duygusuyla savaşmak yerine çocuğa bu duygusunun kabul edilebilir olduğunun öğretilmesini öneriyor.• Anneden uzaklaşabilir ya da daha önceden istemediği şeyleri talep etme gelişebilir.• İçine kapanabilir.• Uyku ve yemek yeme ile ilgili sorunlar başlayabilir ya da aşırı sinirli olabilir.• Alt ıslatma, parmak emme, bebeksi konuşma, ağlama görülebilir.• Anne-baba ile birlikte uyumak için hayali korku hikâyeleri uydurabilirler.• Anne-babaya ve çevrelerine sözlü ve fiziksel olarak sataşabilirler.• Anneyi kontrol etmek ve sevgisini sık sık sorgulama eğilimi gelişebilir.• Okula gitmek ile ilgili sorun çıkarabilir.Kardeş kıskançlığı her çocukta ve aynı oranlarda görülmeyebilir. Çocuklar arasındaki yaş farkı ne kadar yakınsa, kıskançlık özellikle küçük yaş döneminde daha yoğun yaşanabilir. Çocuk, kendisinin az sevildiğini düşünür. Eğer çocuklar arasındaki yaş farkı 2.5-3 yaştan az ise bu duygu daha yoğun yaşanır.• Anne ve babalar çocuklarına ne kadar eşit davranırlarsa çatışmanın o kadar az olacağını sanırlar. Oysa, çocukların yaş dönemlerine uygun iletişim kurmak gerekir.• Birbirlerine zarar vermedikleri sürece tartışmalarına müdahale etmeyin.• Kıskançlık yaşayan çocukla, diğer kardeşin olmadığı baş başa geçirilen saatler planlayın.• Kardeşle ilgili günlük sorumluluklar verin ve yerine getirdiğinde sözlü olarak övün.• Eşyalarını ve oyuncaklarını onun izni olmadan bebeğe vermeyin.• Anne ve baba çocuklarla ilgili iş paylaşımı yapmalı. Anne, bebeği emzirirken baba da büyük çocuğun giysisini değiştirebilir.