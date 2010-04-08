Kardeş katiline ömür boyu hapis

T24-

30 Nisan 2009'da, Küçüksaat İş Merkezi'nde Kandemir Emir, alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı, kendisinden 7 yaş küçük kardeşi Şükrü Emir'i silahla vurdu. Ağır yaralanan Şükrü Emir kaldırıldığı hastanede ölürken, Kandemir Emir kaçtı. Saklandığı bağ evinde bir ay sonra yakalanan Kandemir Emir hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Adana 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan kardeş katili Emir, kardeşi ile aralarında herhangi bir sorun olmadığını söyleyip, “Babam ile konuşmak için gitmiştim. Bana küfürlü şekilde gitmemi söyleyip, elini çekmeceye uzatınca paniğe kapılıp, ateş ettim” dedi.

Babası Hacı Mehmet Emir'le arasında mal paylaşımı yüzünden sorun olduğunu anlatan sanık Kandemir Emir, şöyle devam etti:



“Kuyumcu dükkanı işletiyorduk. Babam 2 daire almıştı. Benim olan daire için 10 bin dolar vermiş, taksitlerini de ödemiştim. İşlerim yoğun olduğu için daireyi annemin adına yaptık. Maddi olarak sıkıntı içerisinde olduğum için evi istedim. Ama babam vermedi. Kardeşimle sorunum yoktu. Bu konuları konuşmak için babamı sormaya gittim. Bana, ‘Aldıkların yetmedi mi? S....r git, defol git’ gibi laflar söyledi. Sol elini çekmeceye atınca panikledim ve silahım ateş aldı. Kardeşim vuruldu. İstem dışı oldu. Kastım yoktu. Çok üzgünüm.”



Mahkeme heyeti, son sözünde de “Ben mal paylaşımında bulunmadım. Şahsi alacağımı istedim. Çok üzgünüm, çok pişmanım” diyen Kandemir Emir'e önce ağırlaştırılmış ömür boyu, ardında da ‘iyi hal ve pişmanlık’ indirimi uygulayarak cinayetten ömür boyu, ruhsatsız silah bulundurmak suçundan da 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.