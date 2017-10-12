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Ekonomi

Kardemir'den 50 milyon dolarlık çevre yatırımı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK Demir ve Çelik Fabrikaları A

12 Ekim 2017 14:11

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş. (Kardemir) Genel Müdürü Ercüment Ünal, 50 milyon dolarlık çevre yatırımı yapacaklarını söyledi.
Genel Müdür Ercümet Ünal, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili\'yi makamında ziyaret etti.  Ünal, Kardemir’in insan ve çevre sağlığına büyük önem verdiğini, şimdiye kadar birçok çevre yatırımı yaptıklarını, toz dışında kesinlikle çevreye tehlikeli atık vermediklerini söyledi. Ünal şöyle dedi:
\"Belediyemiz ve bakanlığımızın tüm şirketlerde olduğu gibi belirlediği bazı ölçüm noktaları var. Bunları daha önce beraber belirledik ama bütçesizlikten yapamadığımız yaklaşık 50 milyon dolarlık yatırımı dört kısıma ayırıyoruz; Sinter, yüksek fırınlar, çelikhane ve kok tarafı. Sinter ve kok tarafında yatırımlarımız daha önce başladı ve 2018 yılı ortasından itibaren 2018 sonunda bitmek üzere. Sinter ve kok tarafındaki yatırımlar tamamlanmış olacak.\'\'
Ünal, 11 maddelik çevre yatırımlarını belirlediklerini ve bunlarla ilgili çalışmalara başladıklarını, 2018 yılı itibariyle tüm bu yatırımların yapılacağını Başkan Vergili\'ye taahhüt ettiklerini belirtti. Ünal, \"1 Ocak itibarı ile başlamadığımız çevre yatırımı olmayacak. 2018 yılı sonuna kadar tüm çevre yatırımlarımız bitecek\" dedi.
Belediye Başkanı Rafet Vergili, geçen hafta düzenlediği basın toplantısında, şöyle konuştu:
\"Kardemir’in 17-18 bacasından sadece birkaç tanesinde filtre var. Bunları da Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri çalıştırmıyor. Yenilenen teknolojiyi kullansa bacalarından sigara dumanı kadar duman çıkması lazım. Ama ne yazıkı ki \'Ekonomi yapacağım\' diye insan sağlığı ile oynuyorlar. İnsan sağlığının ekonomisi olmaz. Çevre müdürlüğü ve bakanlık nezdinde şikayetlerimi yapacağım. Kardemir kendine çeki düzen verecek.\'\'

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