Kardemir Karabükspor'un eski başkan ve yöneticilerine para cezası

Kardemir Karabükspor'un eski başkanlarından Ferudun Tankut ile 5 yöneticiye karşılıksız çek verdikleri gerekçesiyle mahkeme tarafından adli para cezası verildi.

Spor Toto 1’inci Lig'de son sırada bulunan ve finansal açıdan da zor günler yaşayan Kardemir Karabükspor'un eski başkanı Ferudun Tankut ile eski yöneticilerden Tolga Gül, Serdar Dereli, Ahmet Karabacak, Hakan Eren ve Tuncay Yıldız'ın yer aldığı karşılıksız çek düzenleme davasında karar verildi. Karabük İcra Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında 6 kişiye ayrı ayrı 8'er bin TL adli para cezası verildi. Ancak cezanın çek bedelinden aşağı olamayacağından sanıklara yine ayrı ayrı 517 bin 725'er TL para cezası verildi.

Ferudun Tankut ve yönetimi 6 Kasım 2017'de kulüp binasında düzenledikleri basın toplantısıyla istifa etmiş ve 190 milyon 893 bin TL borçla olağanüstü kongreye gidilmişti.