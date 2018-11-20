Kardemir Karabükspor'in yeni teknik direktörü Taner Öcal oldu

Bülent DİKTEPE / KARABÜK,(DHA)

Kardemir Karabükspor\'da teknik direktör Taner Öcal ile 1,5 yıllık sözleşmeye imzaladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor Levent Açıkgöz\'den boşalan teknik direktörlük görevine Taner Öcal\'ı getirdi. Kardemir Karabükspor\'un tesislerinde düzenlenen törenle Taner Öcal, 1,5 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

Devre arasında transfer yasağını kaldırarak ligde kalma adına bir sözleşme imzaladıklarını belirten Kardemir Karabükspor Başkanı Mehmet Yüksel, \"Taner Öcal hocamız inşallah Karabük\'ün kötü gidişatını değiştirecek. Bugünden itibaren Karabük\'te çok şeylerin değişeceğine inanarak çalışmaya başladık. 1,5 yıllık kendi şartlarımızda uygun bir şekilde, öncelikle transferi açıp ligde kalabilmek planıyla sözleşme imzaladık\" dedi.

TANER ÖCAL: \"BU TAKIMI LİGDE TUTMAK İÇİN BÜYÜK BİR MÜCADELE VERECEĞİZ\"

Takımın yeni teknik direktörü Taner Öcal ise Karabükspor gibi köklü bir takıma gelmekten dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, \"Genç bir takımımız var. Büyük zorluklar içerisinde mücadele eden bir takım var. Başkanımız da bu zorluğu bilerek görev aldı. Gerçek bir Karabüklü olarak başkanımızın yaptığı bu mücadelede bende kendisinin yanında olmak istedim. İnşallah bu kulübü layık olduğu yerlere çıkarırız. Bir şekilde transfer açılacak ve devre arası yapacağımız transferlerle bu takımı ligde tutmak için büyük bir mücadele vereceğiz\" ifadelerini kullandı.

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