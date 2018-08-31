Kardemir Karabükspor'dan lisans uzatma süresi çağrısı

Bülent DİKTEPE / KARABÜK,(DHA)

Kardemir Karabükspor Başkanı Sedat Namal, futbolcu lisans tescil belgesi süresinin uzatılması çağrısında bulunarak, \"Ülkemizde yaşanan kur hareketlikleri, ekonomik olaylardan dolayı belki imkan olur, olmaz. Bugün son gün. Bayram girdi, 30 Ağustos tatildi. En azından önümüzdeki 5 Eylül tarihine kadar bu lisansları uzatma süresi versinler\" dedi.

Transfer ettiği 16 oyuncusunu lisansını maddi sıkıntılar nedeniyle çıkartamadığı için maçlara altyapı oyuncularıyla çıkan Kardemir Karabükspor\'da 2 gün önce başkanlığa seçilen Sedat Namal, kulüp binasında basın toplantısı düzenledi. Başkan Namal, altyapı oyuncuları antrenman yaparken lisansları çıkartılmadığı için kadroya giremeyen oyunculardan Sissoko ve Aymen\'in antrenman sahasının kapısı önünde oturup beklemelerinin yer aldığı fotoğrafı cep telefonundan gösterip şöyle dedi:

\"Bu Türk sporu için çok üzücü bir durum. Hiç kimse kimsenin duygularıyla oynamasın. Bu adamlar dil bilmez, yol bilmez, yordam bilmez. Karabükspor\'a gelmiş yöneticilere güvenmiş. Bizi üzen ve duygusallaştıran ve bu konuşmalara sürükleyen olaylarda bunlardır. Ülkemizde yaşanan kur hareketlikleri, ekonomik olaylardan dolayı belki imkan olur, olmaz ama yine de çağrıda bulunmak istiyorum Futbol Federasyonumuza. Belki sesimizi bakanımız, Cumhurbaşkanımız da duyabilir. Bugün son gün. Bayram girdi, 30 Ağustos tatildi. En azından önümüzdeki 5 Eylül tarihine kadar bu lisansları uzatma süresi versinler.\"

Lisanslar ne oldu diye sosyal medyadan binlerce sorular sorulduğuna dikkat çeken Namal, \"Şöyle bir örnek vereceğim; ben uçakta yolculuk yapıyorum diş doktoruyum. Birisi kalp krizi geçirmiş, hostes tarafından doktor var mı uçağımızda anonsu olmuş. Ben Hipokrat yemini etmişim ve müdahale etmişim. Hastaya elimden geleni yapmışım. Hasta canlanırsa Cenab-ı Allah\'ın takdiridir, duasını ben alırım. Ama ölürse bir kalp cerrahı ve kardiyolog uzmanı olmadığım için diş doktoru olarak da ceza çekmemeliyim. Başta sayın valimiz, belediye başkanımız, milletvekillerimiz, oda başkanımız herkes sözünde duracak. Bugün saat 17.00\'a kadar bizim para problemimizi çözecekler. Benim talebim budur\" diye konuştu.

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