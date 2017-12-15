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Spor

Kardemir Karabükspor'da 'Tony Popovic' dönemi sona erdi

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)- KARDEMİR Karabükspor Başkanı Ziya Ünsal, teknik direktör Tony Popovic ile yollarını ayırdıklarını açıkladı

15 Aralık 2017 15:41

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)- KARDEMİR Karabükspor Başkanı Ziya Ünsal, teknik direktör Tony Popovic ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.
Ligin son 7 maçında puan alamayan ve dün Ziraat Türkiye Kupası maçında İstanbulspor\'a deplasmanda 1-0 yenilerek kupadan elenen Kardemir Karabükspor\'da, teknik direktör Tony Popovic ile yollar ayrıldı. Kardemir Karabükspor Başkanı Ziya Ünsal, teknik direktör Tony Popovic ile yollarını ayırdıklarını açıklayarak, \"Ligde kötü gidişatımız vardı. Takımın durumu da belli. Tony Popovic\'in gönderilmesine karar verildi. Yeni bir teknik direktör ile anlaşmaya varılıncaya kadar alt yapı antrenörümüz Levent Açıkgöz ile yolumuza devam edeceğiz. Önümüzdeki Fenerbahçe maçına Levent Açıkgöz hocamızla çıkacağız. Fenerbahçe maçıyla ilgili endişe taşımıyoruz. Futbolcularımızın bu tür maçlara ayrı bir ilgisi oluyor. Fenerbahçe maçını kazanmaya gideceğiz\" dedi.

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