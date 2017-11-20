Kardemir Karabükspor'da kongre ikinci kez ertelendi

Kardemir Karabükspor\'da, olağanüstü kongre yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ikinci kez ertelendi.

Süper Lig takımlarından Kardemir Karabükspor\'da kulüp başkanı Ferudun Tankut ve yönetim kurulunun istifasının ardından olağanüstü kongre kararı alındı. Geçen hafta kongrede yeterli çoğunluk sağlanamadı. Bugün Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi\'nde yapılması planlanan kongrede salon yine boş kaldı. Kongre öncesi başkan adayı ve yönetim kurulu listesi de oluşmazken, kongre 4 Aralık Pazartesi gününe ertelendi.

Kardemir Karabükspor Kulübü Genel Koordinatörü Nurhan Barışkan, \"Kongreyi yapmak için geldik ancak yeterli çoğunluğumuz olmadığından kongremiz ileri bir tarihe ertelenmek üzere tarafımızdan tutanak tutuldu. Kongreyi yapamıyoruz. Kongrenin 15 gün sonra yapılacağına dair karar alındı. İnşallah kongremizi 4 Aralık Pazartesi günü sağlıklı bir şekilde yapacağız\" dedi.

\"BÜYÜKLERİMİZİN DEVREYE GİRMESİYLE BİR ZEMİN OLUŞACAKTIR\"

\"4 Aralık Pazartesi günü kongre yapılamazsa ne olur?\" sorusu üzerine Barışkan, \'\'Karabük\'te aklı selim galip gelecektir diye düşünüyorum. Sayın büyüklerimizin devreye girmesiyle bir zemin oluşacaktır ve Karabükspor iyi yerlere taşınacaktır. İnşallah doğruda birleşeceğiz\" diye konuştu.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada ise 4 Aralık\'ta da çoğunluk sağlanamadığı taktirde kongrenin 11 Aralık günü mevcut üyelerin çoğunluğu ile yapılacağı duyuruldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kongre yapılacak bina önünde bekleyenler ve salondan detay

- Genel Koordinatör Nurhan Barışkan\'ın açıklaması

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

(FOTOĞRAFLI)