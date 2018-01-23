Kardemir Karabükspor'da hedef 3 puan

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

Kardemir Karabükspor Başkanı Ziya Ünsal, pazartesi günü deplasmanda oynayacakları Başakşehir maçına odaklandıklarını belirterek, \"Bu maçın kazanmanın hesaplarını yapıyoruz. Zor bir hesap olacak ama bunu başarmak istiyoruz\" dedi.

Kardemir Karabükspor Başkanı Ziya Ünsal, geçen hafta sahalarında 2-0 yenildikleri Gençlerbirliği maçını değerlendirdi. Ünsal, \"Denk güçlerin mücadelesi şeklinde bir maç oldu. Hakemin ufak tefek hataları oldu ama buna da söyleyecek bir şey yok. Pozisyonlara girdik. Şans bizden yana değildi. Golü rakibimiz buldu. Golden sonra biraz demoralize olunca maalesef ikinci golü de yedik. Bu mağlubiyet takımı etkilemeyecektir. Henüz kaybedilmiş bir şey yok. Taraftarlarımız herhangi bir olumsuzluğa kapılmasın. Yeni bir takım oluşturduk. Kısa zamanda takım rayına oturacaktır\" diye konuştu.

\"ZOR BİR HESAP OLACAK AMA BAŞARMAK İSTİYORUZ\"

Başakşehir maçına odaklandıklarını belirten Ünsal, \"Teknik ekibimiz ve oyuncularımızla bu maçı kazanmanın hesaplarını yapıyoruz. Zor bir hesap olacak ama bunu başarmak istiyoruz. Takıma yeni dahil olacak oyuncularımız olacak. Teknik ekibimize ve oyuncularımıza güveniyoruz\" dedi.

Transfer için de konuşan başkan Ünsal, \"Bir stoperle prensipte anlaştık ve imzalar her an atılabilir. Forvet ve orta sahaya da transferlerimiz olacak\"

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