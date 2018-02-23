Kardemir Karabükspor'da galibiyet sözü

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) - KARDEMİR Karabükspor Başkanı Mehmet Aytekin, Evkur Yeni Malatyaspor maçını kazanmak için futbolcuların söz verdiğini belirterek, \"Kanlarının son damlasına kadar, sezon sonuna kadar bu mücadeleyi vereceklerinin sözünü bize verdiler. Umutluyuz\" dedi.

Kardemir Karabükspor\'un geçen çarşamba günü düzenlenen olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Mehmet Aytekin, kulüp binasında düzenlediği basın toplantısında yönetim kurulu arkadaşlarını tanıttı. Kulüp kasasını 14 bin TL ile aldıklarını söyledi. Kulübün mali tablosunu incelediklerini ifade eden Aytekin, \"Pek iç açıcı bir tablo olmamasına rağmen kötü de bir tablo yok. Kulübün gelirleri, gelecek olan paralar, önümüzdeki ayların ödemelerini karşılayacak cinsten. Sadece 2-3 tane futbolcu dosyası var. Önümüzdeki ayların bazı ödemeleri için sayın valimizden söz aldık. Spor Toto\'dan gelecek paralarla da futbolcu taksitlerini ödeyerek, önümüzü açıyoruz. Genç yönetici arkadaşlarımız finansal kaynak bulmak için çalışıyor. Bizden randevu talep eden varlar. İstanbul\'daki işadamı hemşehrilerimiz destek veriyor. Yaklaşık 7-8 tane kulüp başkanı aradı. \'Elimizden ne gelirse maddi manevi arkanızdayız. Bugün size yarın bize\' dediler. Tek sorunumuz maaşların yatması. Alabildiğimiz kadar puan. Çünkü transfer mevsimi değil, kongre yok, bunu ödeyin diyebileceğimiz psikolojimizi bozan bir durum yok. Korku tablosu vardı. Ama çokta korkulacak bir tablo olmadığını gördük. Bu bizi rahatlattı. İnşallah sürpriz bir şeyler çıkmaz. Bütün kulüpler para arıyor, para peşindeler. Bizdeki sıkıntıların büyükleri onlarda da var. İnşallah sıkıntılar aşılır, mutlu sona ulaşırız\" dedi.

\"FUTBOLCULARIMIZ GALİP GELMEK İÇİN SÖZ VERDİLER\"

Futbolcuların geciken alacaklarının olduğunu söyleyen Aytekin, şöyle konuştu: \"Onlarla da bir toplantı yaptık. Problem olmadığını, böyle bir yönetimle her zaman devam edeceklerini, ligin sonuna kadar gideceklerini söylediler. \'Biz sizin samimiyetinize güveneceğiz, siz de bizim samimiyetimize güvenin\' dediler. Bize en ufak problem çıkarmayacaklarına dair söz verdiler, biz de onlara söz verdik. Kendilerine bu konuda çok teşekkür ediyorum. Futbolcularımız Evkur Yeni Malatyaspor maçında galip gelmek için söz verdiler. Kanlarının son damlasına kadar, sezon sonuna kadar bu mücadeleyi vereceklerinin sözünü bize verdiler. Umutluyuz. Şu anda bütün arkadaşlarımın morali yüksek. Allah bizi inşallah utandırmaz. Kardemir Karabükspor\'un başkanı ve yöneticisi olmak onurdur, gururdur, sevinçtir. Biz bunu yaşıyoruz\"

\"KARDEMİR KARABÜKSPOR İNİŞİNİ TAMAMLADI\"

Aytekin, Kardemir Karabükspor\'un hiçbir zaman kayyuma gitmeyeceğini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü: \"Bütün takımlarda zaman zaman inişler ve çıkışlar vardır. Kardemir Karabükspor inişini tamamladı. Artık yukarıya doğru çıkış yoluna girdik. Kardemir Karabükspor kulübü hiçbir zaman kayyuma gitmez. Kardemir Karabükspor çok köklü kulüp. Herkes rahat olsun, kötü bir tablo yok. Alabildiğimiz kadar puan alıp inşallah ligden düşmeyiz. Ama daha güçlü bir Kardemir Karabükspor\'un temellerini atıyoruz. Göreve gelen ve gelecek ağabeylerimizle geleceğin Kardemir Karabükspor\'unu kuruyoruz. Bir futbolcu fabrikası olacak Kardemir Karabükspor\'u iki yıl içinde sizlere sunmaya çalışacağız. Alt yapıdan başlamak kaydıyla bütün Türkiye\'yi gezeceğiz. Avrupa\'da görüştüğümüz bazı gurbetçi arkadaşlarımız sezon sonu bize gelmek için can atıyorlar. Kardemir Karabükspor gelecekte daha iyi olacak\"



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