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Spor

Kardemir Karabükspor'da 5 oyuncu kadroya alınmadı

Bülent DİKTEPE / KARABÜK, (DHA) - KARDEMİR Karabükspor Futbol Şube Sorumlusu Bülent Toraman, Fenerbahçe maçı öncesi 5 oyuncunun kadro dışı bırakıldığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını, 5 oyuncunun sadece maç kadrosuna alınmadığını söyledi

18 Aralık 2017 00:17

Bülent DİKTEPE / KARABÜK, (DHA) - KARDEMİR Karabükspor Futbol Şube Sorumlusu Bülent Toraman, Fenerbahçe maçı öncesi 5 oyuncunun kadro dışı bırakıldığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını, 5 oyuncunun sadece maç kadrosuna alınmadığını söyledi.
Süper Lig\'in 16\'ncı haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Kardemir Karabükspor\'da Seleznov, Torje, Grozav, Papp ve Tanase\'nin kadro dışı bırakıldığı yönünde çıkan haberleri Futbol Şube Sorumlusu Bülent Toraman yalanladı. Toraman, \"Kadro dışı bırakılma olayı doğru değil. Hocamız maç öncesi bu 5 kişiyi düşünmediğini söyledi ve kadroya almadı. Kadroyu kimin yapacağına teknik heyet verir. Bakarsınız önümüzdeki hafta sahamızda oynayacağımız Trabzonspor maçında kadroda yer alabilirler. Bu tamamen hocamızın düşüncesidir. Saygı duyuyoruz\" dedi.

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