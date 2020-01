Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Popovic: "Antalya'da ilk deplasman galibiyetimizi alacağız"

Bülent DİKTEPE / KARABÜK, (DHA)

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Tony Popovic, hafta sonu Antalyaspor\'u yenerek ilk deplasman galibiyetini almak istediklerini söyledi.

Kardemir Karabükspor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını kendi tesiserinde sürdürdü. Teknik direktör Tony Popovic nezaretinde yapılan antrenmana sakatlığı bulunan Bliznichenko katılmazken Kerim ve İshak, takımdan ayrı çalıştı. Antrenman öncesi gazetecilere açıklama yapan Popovic, Antalyaspor ile zor bir maç oynayacaklarını söyleyerek, \"Antalyaspor, her an etkili olabilecek, bize tehlike yaratabilecek bir ekip. Dünyaca ünlü futbolculardan oluşan bir kadrosu var. Fakat bizim ne yaptığımız önemli. Son maçta sahamızda iyi mücadele edip, çok iyi bir futbol oynadık ama sonucu elde edemedik. Bu hafta bu mücadeleyi ve oyunu tekrar gösterirsek ilk deplasman galibiyetini alırız\'\' dedi.

Ligde son sıralarda bulunmalarına rağmen düşme gibi endişeleri olmadığını vurgulayan Popovic, \"Takıma geldiğimde 5 puanımız vardı. Zorlu bir sürecin bizi beklediğinin farkındaydık. Oynadığımız oyun gerçekten tatmin edici. Galibiyetler geldikten sonra her şey daha iyiye gidecektir. Sahada ne yaptığını bilen bir takım olmaya başladık. Neden galibiyetler serisine başlamayalım?\'\' diye konuştu.

Popovic, Antalyaspor maçı sonrası verilecek milli maç arasını kamp yaparak değerlendirmeyi düşündüklerini söyledi. Popovic, \"Sakat oyuncularımızın bu arada takıma dönecek olmaları iyi. İyi futbol oynuyoruz. Oyuncular da zihinsel ve mantalite anlamında çok güçlendiler. Sonuç her ne kadar istediğimiz kadar olmasa da kendine güvenen bir kadromuz var. Bu kazanma mantalitesini benimsedikten sonra çok faydalı bir milli takım arası geçireceğimizi düşünüyorum\'\' dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Antrenman

-Teknik Direktör Tony Popovic\'in açıklaması

FOTOĞRAFLI