T24 LogoT24 Logo
Spor

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Popovic: "Antalya'da ilk deplasman galibiyetimizi alacağız"

Bülent DİKTEPE / KARABÜK, (DHA) Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Tony Popovic, hafta sonu Antalyaspor'u yenerek ilk deplasman galibiyetini almak istediklerini söyledi

01 Kasım 2017 21:22

Bülent DİKTEPE / KARABÜK, (DHA)

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Tony Popovic, hafta sonu Antalyaspor\'u yenerek ilk deplasman galibiyetini almak istediklerini söyledi.
Kardemir Karabükspor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını kendi tesiserinde sürdürdü. Teknik direktör Tony Popovic nezaretinde yapılan antrenmana sakatlığı bulunan Bliznichenko katılmazken Kerim ve İshak, takımdan ayrı çalıştı. Antrenman öncesi gazetecilere açıklama yapan Popovic, Antalyaspor ile zor bir maç oynayacaklarını söyleyerek, \"Antalyaspor, her an etkili olabilecek, bize tehlike yaratabilecek bir ekip. Dünyaca ünlü futbolculardan oluşan bir kadrosu var. Fakat bizim ne yaptığımız önemli. Son maçta sahamızda iyi mücadele edip, çok iyi bir futbol oynadık ama sonucu elde edemedik. Bu hafta bu mücadeleyi ve oyunu tekrar gösterirsek ilk deplasman galibiyetini alırız\'\' dedi.
Ligde son sıralarda bulunmalarına rağmen düşme gibi endişeleri olmadığını vurgulayan  Popovic, \"Takıma geldiğimde 5 puanımız vardı. Zorlu bir sürecin bizi beklediğinin farkındaydık. Oynadığımız oyun gerçekten tatmin edici. Galibiyetler geldikten sonra her şey daha iyiye gidecektir. Sahada ne yaptığını bilen bir takım olmaya başladık. Neden galibiyetler serisine başlamayalım?\'\' diye konuştu.
Popovic, Antalyaspor maçı sonrası verilecek milli maç arasını kamp yaparak değerlendirmeyi düşündüklerini söyledi. Popovic, \"Sakat oyuncularımızın bu arada takıma dönecek olmaları iyi.  İyi futbol oynuyoruz. Oyuncular da zihinsel ve mantalite anlamında çok güçlendiler. Sonuç her ne kadar istediğimiz kadar olmasa da kendine güvenen bir kadromuz var. Bu kazanma mantalitesini benimsedikten sonra çok faydalı bir milli takım arası geçireceğimizi düşünüyorum\'\' dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Antrenman
-Teknik Direktör Tony Popovic\'in açıklaması

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bülent DİKTEPEKARABÜK DHA Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Tony PopovicAntalyasporKardemir KarabüksporTeknikTony Popovic nezaretindeBliznichenkoKerimAntrenmanPopovic AntalyasporDünyacaFakatSonBuLigdePopovic

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24