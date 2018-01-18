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Spor

Kardemir Karabükspor, eski golcüsü Alexe ile anlaştı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) - KARDEMİR Karabükspor, eski forvet oyuncusu 27 yaşındaki Marius Silviu Alexe ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı

18 Ocak 2018 21:41

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) - KARDEMİR Karabükspor, eski forvet oyuncusu 27 yaşındaki Marius Silviu Alexe ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Kardemir Karabükspor, devre arasında yaptığı transferlerle adeta yeninden bir kadro oluşturuyor. Maliyeti yüksek oyuncularla yollarını ayıran ve bu kapsamda yeni transferleri kadrosuna katan kırmızı mavililer, sezon başında Kardemir Karabükspor\'dan Güney Kıbrıs\'ın Aris Limassol takımına kiralık olarak giden Alexe ile anlaştı. Kulübe gelerek 1,5 yıllık sözleşmeye imza atan Alexe, yeniden Kardemir Karabükspor\'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu, takımı için elinden geleni yapacağını söyledi.

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