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Spor

Kardemir Karabükspor, Ergin Keleş'i kadrosuna kattı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) KARDEMİR Karabükspor, golcü oyuncu Ergin Keleş ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı

09 Ocak 2018 18:40

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

KARDEMİR Karabükspor, golcü oyuncu Ergin Keleş ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Kardemir Karabükspor devre arası transfer çalışmalarını sürdürüyor. Demir Grup Sivasspor\'dan ayrılan 31 yaşındaki golcü oyuncu Ergin Keleş ile kulüp binasında 1,5 yıllık sözleşme imzalandı. Başkan Ziya Ünsal, \"Yapacağımızı düşündüğümüz transferler, kulübümüz için en iyisi olacak\" dedi. Ünsal ayrıca Demir Grup Sivasspor\'dan ayrılan Brezilyalı orta saha oyuncusu 32 yaşındaki Leandro Barrios ile de 1,5 yıllık ön anlaşma imzaladıklarını açıkladı.

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