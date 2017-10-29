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Spor

Kardemir Karabükspor-Demir Grup Sivasspor: 0-1

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) STAT: Dr

29 Ekim 2017 19:12

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)
STAT: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
HAKEMLER: Özgür Yankaya (xx), Erdinç Sezertam (xx), Alpaslan Dedeş (xx)
KARDEMİR KARABÜKSPOR: Rybka (x)- Papp (x), Dany (xx), Gaman (x), Ibanez (x), Torje (xx), Ceyhun (xx) (Dk. 83 Skulason), Poko (xx), Grozav(x) (Dk.76 Bliznichenko x), Tanase(x), Seleznov(x) (Dk. 70 İlhan Depe x)
DEMİR GRUP SİVASSPOR: Rochet (xxx)- Auremir (xx), Bjarsmyr (xx), Dyakov (xx), Ziya (xxx), Rıdvan (xx) (Dk.60 Emre x), Ndinga (xx), Hakan (xx), Rybalka (x) (Dk.54 Mert xx), Bifouma (xxx) (Dk.86 Mdjani), Kone (xxx)
GOLLER: Dk.72 Kone (Demir Grup Sivasspor)
SARI KARTLAR: Ceyhun, Grozav, Tanase, Poko (Kardemir Karabükspor)
Süper Lig\'in 10\'uncu haftasında Kardemir Karabükspor, sahasında Demir Grup Sivasspor\'a 1-0 mağlup oldu.
5\'inci dakikada Poko\'nun uzaktan vuruşunu kaleci zorlanmadan kontrol etti.
27\'nci dakikada sağdan Torje\'nin ön direğe doğru kullandığı köşe atışında Dany\'nin kafa vuruşu üstten auta gitti.
İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.
54\'üncü dakikada Rıdvan\'ın sağ çaprazdan vuruşu üstten auta gitti.
58\'inci dakikada soldan Torje\'nin köşe vuruşunda Papp\'ın kafa vuruşu az farkla direğin yanından dışarıya çıktı.
62\'nci dakikada Grozav ile yaptığı verkaç sonrasında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Tanase\'nin sert vuruşunu kaleci kornere çeldi.
64\'üncü dakikada Grozav\'ın sol çaprazdan vuruşu kalecide kaldı.
72\'nci dakikada sol çaprazdan Ziya\'nın ortasında Kone\'nin  altıpas içinde yaptığı kafa vuruşu kalecinin solundan ağlara gitti: 0-1.
Maç, Sivasspor\'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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