Kardemir Karabükspor-Beşiktaş Maçından Notlar

Bülent DİKTEPE / KARABÜK,(DHA)-

LİGİN 2 YENİLGİSİZ TAKIMI KARŞILAŞTI

SÜPER Ligi\'n 4\'üncü haftasında yenilgisiz 2 takımın mücadelesinde Kardemir Karabükspor sahasında Beşiktaş\'ı ağırladı.

YER YER BOŞLUK VARDI

Beşiktaş, Safranbolu\'da konakladığı otelden ayrılarak maçın oynanacağı Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı\'na geldi. 11 bin 351 seyirci kapasiteli stadda yer yer boşluklar olduğu gözlendi.

300 BEŞİKTAŞ TARAFTARI

Kuzey kale arkası tribünlerinde takımlarına destek vermek için yerini alan yaklaşık 300 Beşiktaş taraftarı, tek tek çağırdığı siyah beyazlı futbolcularını alkışlayarak tezahüratta bulundu.

PANKART AÇTILAR

Kırmızı mavili taraftarlar, müsabakaya, \'Futbol dostluk, futbol kardeşliktir\' yazılı pankart açtı. Kardemir Karabükspor\'lu futbolcular da, \'Üniversitemizin 10\'uncu yılı kutlu olsun\' yazılı pankartla sahaya çıktı.

750 GÜVENLİKÇİ

Yaklaşık 550 polis ile 186 özel güvenlikçi, statla çevresinde önlem aldı.

NECİP SAĞ BEKTE

Beşiktaş\'ta Beck’in satılması, Adriano ve Gökhan Gönül’ün de sakatlıkları bulunması sebebiyle kimin oynayacağının tartışıldığı sağ bekte Necip Uysal görev aldı.

QUARESMA YEDEK

Siyah beyazlı ekipte Quaresma, Atiba, Cenk Tosun ve yeni transfer Medel, yedek kulübesinde yer aldı.

EV SAHİBİ TAKIMDA 3 EKSİK

Kardemir Karabükspor\'da sakatlıkları dolaysıyla Serdar ve Hamidou Traore ile yeni transfer Luis Ibanez maç kadrosunda yer almadı.

BEŞİKTAŞ GALİBİYETTE ÜSTÜN

Karabük\'te daha önce 2 takım arasında oynanan 9 lig maçında Beşiktaş 5 defa galip gelirken ev sahibi ekip ise 3 defa galip geldi. Bir maç ise beraberlikle sonuçlandı.