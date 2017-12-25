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Spor

Kardemir Karabükspor Başkanı Ünsal'dan hakeme tepki

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) Kardemir Karabükspor Başkanı Ziya Ünsal, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın hakemi Halil Umut Meler'e tepki göstererek, "Böyle bir rezalet olamaz

25 Aralık 2017 16:01

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

Kardemir Karabükspor Başkanı Ziya Ünsal, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın hakemi Halil Umut Meler\'e tepki göstererek, \"Böyle bir rezalet olamaz. Çocukların alın terine yazık\" dedi.
Süper Lig\'de son sırada bulunan Kardemir Karabükspor sahasında oynadığı ligin ilk yarısının son maçında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.
Kardemir Karabükspor Başkanı Ziya Ünsal, maçın 80\'inci dakikasında Burak Yılmaz\'ın oyuncuları Gaman\'a yaptığı faul sonrası attığı golle sahadan beraberlikle ayrıldıklarını vurgulayarak, \"Hakemin marifeti sonucu geldiğimiz noktayı görüyorsunuz. Tüm Türkiye seyretsin. Bir kere daha kararını versin. Hakemlerin nelere mal olduğunu, takımların alın terlerinin nelere mal olduğunu bir kere daha Türkiye seyretsin ve görsün. Böyle bir rezalet olamaz. Çocukların alın terine yazık. Sağ olsunlar, hakemlerin marifetiyle bu noktaya geldik. Aferin helal olsun bu maçı yöneten hakeme\" diye konuştu.

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-Başkan Ziya Ünsal\'ın açıklaması

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