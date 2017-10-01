T24 LogoT24 Logo
Spor

Kardemir Karabükspor Başkanı Tankut: Teknik Direktör Popovic ile anlaştık

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)- KARDEMİR Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut, teknik direktörlük görevi için Anthony Popovic ile 1+1 yıllık olarak prensipte anlaştıklarını açıkladı

01 Ekim 2017 18:33

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)- KARDEMİR Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut, teknik direktörlük görevi için Anthony Popovic ile 1+1 yıllık olarak prensipte anlaştıklarını açıkladı. Teknik adamın yarın kulübe gelerek imza atması bekleniyor.
Başkan Tankut, deplasmanda Galatasaray ile oynadıkları karşılaşmanın son dakikalarında kalelerinde gördükleri golle sahadan yenik ayrılmalarına rağmen takımının sahada arzu ettikleri bir oyun oynadığını belirterek, \"Bu maçta oyuncularımız çok istekli ve arzuluydu. Maçı 2-0\'dan 2-2\'ye getirmek kolay bir şey değil. Hatta öne geçeceğimiz skoru kovaladığımız anlar oldu. Fakat uzatmalarda karambolden yediğimiz talihsiz bir golle mağlup olduk. Lehimize verilen penaltı doğru bir karar ancak verilmeyen bir penaltımız var. Altyapı hocamızla çıktığımız bir maçta oynanan futbol beni fevkalade mutlu etti. Takımımıza inanıyoruz. Alacağımız bir galibiyet bizi üst sıralara taşıyacaktır. Daha ligin başındayız. Bu anlamda taraftarlarımızı daha yoğun bir şekilde takımlarına sahip çıkmalarını bekliyorum. Galatasaray\'ı da galibiyetinden dolayı tebrik ediyoruz\" dedi.
TEKNİK DİREKTÖR POPOVİC İLE ANLAŞILDI
44 yaşındaki Avustralyalı teknik direktör Anthony Popovic ile 1+1 yıllık olarak prensipte anlaştıklarını açıklayan Tankut, \"Bu yılı bir olarak kabul ediyoruz. Sezon sonunda da opsiyonumuz var. Kendisi güzel bir şekilde kulübüyle ayrıldı. Kulübü kendisine 6 yılda vermiş olduğu katkı ve hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Hedefleri olan genç bir hoca\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bülent DİKTEPEKARABÜKDHA KARDEMİR Karabükspor Başkanı Ferudun TankutAnthony PopovicTeknikBaşkan TankutGalatasarayMaçıHattaFakatLehimizeAltyapıTakımımızaAlacağımızDahaBuTEKNİK DİREKTÖR POPOVİCANLAŞILDI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24