Kardemir Karabükspor Başkanı Tankut: 550 bin avro, 31 yaşındaki bir futbolcu için iyi bir ücret

Kardemir Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut, Latovlevici\'nin Galatasaray\'a düşük ücretle transfer olduğu eleştirilerine, \"550 bin avro, 10 ay sonra sözleşmesi bitecek 31 yaşındaki bir futbolcu için gayet iyi bir ücret\" dedi.

Kardemir Karabükspor, Cumartesi günü sahasında karşılaşacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı\'nda sürdürdü. Futbolcular üzerinde \'Arakan\'da İnsanlık ölüyor. Uyan ey Türkiye. Uyan ey dünya\' yazılı pankartla sahaya çıktı. Antrenmanı takip eden Kardemir Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut, gazetecilere açıklama yaptı. Tankut, 2 sezon üst üste şampiyon olan Beşiktaş\'ın gücünü bildiklerini söyledi. Kendilerinin de geçen sezondan bu yana sahalarında iyi sonuçlar aldıklarını hatırlatan Tankut, Beşiktaş maçından 3 puan almayı hedeflediklerini ifade etti. Başkan Tankut, Latovlevici\'nin Galatasaray\'a transferi konusuna değinerek şöyle konuştu:

\'\'Latovlevici\'yi biz aldığımızda Gençlerbirliği\'nde fazla yer bulamamıştı. Ama bizde çok güzel maçlar çıkarttı. Galatasaray\'dan gelen talep üzerine de şu saatten sonra reddetmemiz futbolcuda motivasyon eksikliği yaratır ve faydalanamayabiliriz diye düşündük. Yönetim kurulumuz ve teknik heyetimiz olarak aldığımız karar çerçevesinde oyuncumuzun gitmesini uygun bulduk. Bize kattığı katkılardan dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Oynayacağı Galatasaray\'da da başarılar diliyoruz.\'\'

Latovlevici\'nin 550 bin euro bonservis ücretinin düşük olduğu yönünde sosyal medyadaki eleştiriler hatırlatılan Başkan Tankut, \"Eleştirenlerden birini ben aradım. 13 yaşında bir çocuk çıktı. Doalyısıyla 13 yaşındaki bir çocuğun anlayabileceği noktada bakarsak doğru. Bir yıl önce bedava aldığımız yaşı 31 olan bir futbolcudan bahsediyoruz. Şu anda onun yerine baktığımız oyuncunun maliyeti daha ucuz olacak. 13 yaşında sosyal medyada yazan arkadaşlarımızın bakış açısıdır o. Yoksa 550 bin avro, 10 ay sonra sözleşmesi bitecek 31 yaşındaki bir futbolcu için gayet iyi bir ücret. Her şeyden önce Igor Tudor\'un Galatasaray\'a gitmesi, aynı zamanda Latovlevici\'nin rakamsal boyutu ne olursa olsun, Galatasaray\'a transfer olması Karabükspor\'un bu noktada çok ciddi bir cazibe merkezi olacağı konusunu değerlendirirsek bunun manevi ölçüsü maddi ölçüsünden çok daha büyük olur.\'\'

Yabancı kuralı ile ilgili de değelendirme yapan Tankut, \"Hiç kimseye federasyonun \'14 tane yabancı alacaksın\' diye bir dayatması ve zorlaması yok. İsteyen 24 tane Türk futbolcusuyla oynayabilir. Milli takımda varsa bir başarısızlık, kaldı ki Hırvatistan\'ı yendikten sonra bunlar konuşulmaktan çıkmıştır. Milli takımdaki Türk futbolcularımıza baktığımızda bunların büyük bir bölümünde altyapısının Avrupa olduğunu görüyoruz. Altyapı sorunumuz çok ciddi durumda. Tüm kulüplerde alt yapı sorunumuz var. Altınordu dışında yatırım yapan alt yapıdan futbolcu çıkartabilecek takım hemen hemen yok denilecek kadar az. Altyapılarla ilgili çok ciddi çalışma yapmamız gerekir\" diye konuştu.

Teknik Direktör Erkan Sözeri de Beşiktaş karşılaşmasını değerlendirerek, \"Güzel, coşkulu ve kuvvetli bir mücadeleyle rakibimiz Beşiktaş\'ı puansız göndermek hedefimiz. Tabii zor ve önemli bir takımla oynayacağımızın bilincindeyiz. Önemli bir takımla oynamak oyuncuları her zaman daha çok motive eder. Sahamızdaki bu karşılaşmadan kendimize yakışır bir şekilde mücadele edip kazanmak istiyoruz. Kazanırsak çok güzel hedeflere koşacağımızı biliyoruz\" dedi.

Sözeri, Latovlevici\'yi kaybettikleri için üzgün olduğunu da söyleyerek, \"Kaliteli oyuncuyu kaybetmek her zaman üzüntü verir. Üzüntü var. Buruk bir sevinç de var. Galatasaray, Latovelevici\'nin gitmek istediği bir kulüptü. Sezon başında da söylemişti. Galatasaray muhabbeti vardı. Dolayısıyla öyle bir hadise çıktıktan sonra buraya adapte olacağı beklenilemez. Kaliteli bir oyuncumuzu kaybettik, üzgünüz. Ama Karabükspor camiası, yönetimi ne kadar doğru işler yapıyor, ne kadar doğru transferler yapıyor onu gösteriyor bu. Aldığı her oyuncu kıymet ve talep görüyor. Bu anlamda da sevindirici. Latovlevici\'ye çok başarılar diliyoruz\" şeklinde konuştu.

