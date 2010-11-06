-KARDEMİR KARABÜKSPOR: 2 - BUCASPOR: 0 (İLK YARI) KARABÜK (A.A) - 06.11.2010 - Spor Toto Süper Lig'de oynanan Kardemir Karabükspor-Bucaspor karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Müsabakanın 7. dakikasında Kardemir Karabükspor'da ilhan ayağının ucuyla dokunabildiği topu Emenike'nin önüne gönderdi. Kaleci Carlos'la karşı karşıya kalan Emenike'nin ceza sahası içinden sert vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0 11. dakikada Kardemir Karabükspor'da İlhan topu sol kanatta boş olan Emenike'ye gönderdi. Emenike, sol kanatın boşluğundan faydalanarak ceza sahası içine girerek kaleci Carlos ile karşı karşıya kaldı. Emenike, kaleci Carlos'u şaşırtarak meşin yuvarlağı bacak arasından filelere gönderdi: 2-0 22. dakikada Bucaspor'da ceza sahası içerisine giren Sercan, sağ tarafında boşta duran Mendy'e pasını verdi. Mendy sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşunda meşin yuvarlak defansa takıldı. 31. dakika Bucaspor'da kaptan İbrahim, ceza sahası içerisinde 2 Kardemir Karabüksporlu futbolcu arasında bulunan Dahmane'ye pasını verdi. Dahmane 2 futbolcu arasından yaptığı sert vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Tomiç uzaklaştırdı. Kardemir Karabükspor, karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde kapattı. Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu Hakemler: Fırat Aydınus, Bülent Gökçü, Aleks Taşçıoğlu Kardemir Karabükspor: Tomiç, Şenol, Ferdi, Kerim, Tchani, Seric, İlhan, Silva, Muhammet, Hakan, Emenike Bucaspor: Carlos, Mulemo, Orhan, İbrahim, Sercan, Mendy, Leko, Veli, Onur, Serkan, Dahmane Sarı Kartlar: Dk. 5 Hakan Söyler, Dk. 33 Tchani (Kardemir Karabükspor), Dk. 23 Leko (Bucaspor) Goller: Dk. 7 ve 11 Emenike (Kardemir Karabükspor)