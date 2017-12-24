Kardemir Karabükspor - Trabzonspor maçının ardından

Levent Açıkgöz: \"Bu emekçi kente yakışacak şekilde bu çocuklar mücadele edecekler\"

Rıza Çalımbay: \"Sıkıntımız yoksa transfer istiyoruz\"

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

Süper Lig\'de ilk yarının son hafta maçında 1-1 berabere kalan Kardemir Karabükspor ve Trabzonspor\'un teknik direktörleri maç sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulundular.

Kardemir Karabükspor antrenörü Levent Açıkgöz, \" Oyuncumuza kart gösteriliyor. Maçta söylenen şey \'kusura bakma baskıyla kart gösterdim\' Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Herkes hata yapıyor. Maçtan sonra da hakem arkadaşımızdan da oyun içinde agresif davrandığımız için özür diledik\" dedi.

Kardemir Karabükspor antrenörü Levent Açıkgöz maça 3 puan için çıktıklarını belirterek, \"Maalesef olmadı. Ama çocuklarımızın yüreğine sağlık. Canla başla mücadele ettiler. Trabzonspor attıkları gole kadar fazla bir pozisyonları yoktu. Çok pozisyonumuz olmadı ama pozisyonda vermedik. Ligde düşmeme mücadelesi veren, canı burnunda bir takımız. Takdir haklarını hep rakipten yana kullanması maalesef oyunun son bölümünde bizi sıkıntıya düşürdü. Takdir hakları hep büyük takımlara karşı oluyor herhalde. Gösterilen kararlar ortada. Rakip oyuncuları sadece uyarıyla geçiştirdi. Bize karşı bir karar mı verildi? Mağduruz. Yapacak bir şey yok. Bu emekçi kente yakışacak şekilde bu çocuklar mücadele edecekler. İnşallah hayırlısı olur\" dedi.

\"BU SAATTEN SONRA FAUL OLSA NE OLUR OLMASA NE OLUR?\"

\'Burak\'ın golü öncesi yaptığı bir faul var mıydı?\' diye yöneltilen soru üzerine Açıkgöz, \"Sahada faul diye görüyoruz ama bu saatten sonra faul olsa ne olur olmasa ne olur? Mücadele eden bir takıma hep düdüklerle müdahale ediliyorsa, takdir hakları aleyhimize kullanılıyorsa Trabzonspor büyük camia, onlara saygı duyuyoruz ama ne o tarafa ne bize. Fenerbahçe maçında da oldu. Oyuncumuza kart gösteriliyor. Maçta söylenen şey \'kusura bakma baskıyla kart gösterdim\' Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Herkes hata yapıyor. Maçtan sonra da hakem arkadaşımızdan da oyun içinde agresif davrandığımız için özür diledik. Onlarda insan bizde. Hata yapabiliriz ama her şey objektif olmalı\" diye konuştu.

\"BU MAÇIN BÖYLE GEÇECEĞİ BELLİYDİ\"

Maçın kolay olmayacağını oyuncularına söylediğini Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, \"Mücadele olarak memnunum, ne olursa olsun. Ama oyun olarak kopuk kopuk oynadık. Zaman zaman iyi oynadık, zaman zaman istediğimiz şeyleri yapamadık. Neticede rakibimizin durumu belli. Bu maçın böyle geçeceği belliydi. 2\'nci yarıda oyunu daha rahatlıkla çevirebilirdik. Bazı beklentiler vardı, onları alamayınca maalesef berabere kaldık. Deplasmandan alınan 1 puan iyidir diyoruz ama hedefimiz buradan 3 puanla ayrılmaktı. Bu maç ve bu maç öncesi gördüğümüz çok şeyler var. Hepsini devre arasında daha iyi bir duruma getireceğiz. Arkadaşlarımın mücadelesinden çok memnunum. Tabii ki beklentimiz olan arkadaşlarımızdan onları göremediğim içinde üzgünüm. Onları da devre arasında daha iyi bir duruma getireceğiz. Bir haftadır bu maçı konuşuyoruz, önemini anlatıyoruz. Rakibimiz can derdinde, tabii ki mücadele edecekler, tekmeye kafa koyacaklar. Bizim de aynısını yapmamız gerekiyordu. Zaman zaman yaptılar, zaman zaman da hatalarımız oldu. İstediklerimiz olmadı. Bunda tabii ki rakibimiz çoğu şeye izin vermedi. Takımımızın konsantre olmaması veya boş vermişlik gibi bir durumu mümkün değil. Buna zaten izin vermeyiz\" dedi.

\"SIKINTIMIZ YOKSA TRANSFER İSTİYORUZ\"

Takıma takviye yapmalarının gerektiğini belirten Çalımbay,\"Kulübümüzün gücü iyiyse, sıkıntımız yoksa transfer istiyoruz tabii ki. Ama varsa yapmayız. Mevcut oyuncularıma da güveniyorum. Oyuncularımızın hepsini tanıyorum. Onları mutlaka devre arası daha iyi duruma getireceğiz. Veyahut yönetimimizle konuşacağız. Yapabilirsek 3-4 tane iyi transfer yapıp takımımızı daha da güçlendirmek için elimizden geleni yapacağız. Ne Sosa, ne de başka oyuncuyu ayırma diye bir şey yok. Sosa geldiği zaman hazır değildi. Geldiğinde hemen direkt maç oynadığı için 2 maçtan sonra tamamen Sosa yoruldu. Veyahut hazır olmadığı için istenileni veremedi. Ama şu anda iyi çalışıyor. Devre arasını iyi bir şekilde geçirirse faydalanacağız. Biz mevcut kadroyla da gerekirse yolumuza devam ederiz. Ama maalesef yapmamız lazım. Kulübümüzün sıkıntısı olursa transfer bize faydadan çok zararı olabilir. Yapabilirsek de takımımıza güç katarız\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Levent Açıkgöz\'ün açıklamaları

- Rıza Çalımbay\'ın açıklamaları