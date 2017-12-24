Kardemir Karabükspor - Trabzonspor: 1-1

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) -

STAT: Necmettin Şeyhoğlu

HAKEMLER: Halil Umut Meler (xx), Kerem Ersoy(xx), Volkan Ahmet Narinç (xx)

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Çağlar(xx) - Osman(xx), Gaman(xx), Barış(xx), Ibanez(xxx), İlhan(xx)(Dk.88 İshak), Poko(xx), Ceyhun(xx), Skulason(xx), Serdar(xx)(Dk.75 Kerim x), Yatabare(xxx)

TRABZONSPOR: Onur(xx) - Pereira(xx), Hubocan(xx), Mustafa Akbaş(xx), Emmanuel Mas(xx), Abdülkadir(xx), Onazi(x)(Dk.82 Rodallaga), Okay(xx), Yusuf Yazıcı(x)(Dk.76 Sosa x), Olcay Şahan(x)(Dk.62 N\'Doye x), Burak Yılmaz(xxx)

GOL: Dk 74 Yatabare (Kardemir Karabükspor), Dk.80 Burak Yılmaz (Trabzonspor)

SARI KART: İlhan, Gaman, Ceyhun, Ibanez, Skulason, Barış (Kardemir Karabükspor), N\'Doye, Hubocan (Trabzonspor)

Süper Lig\'in 17\'nci haftasında Kardemir Karabükspor sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

17\'nci dakikada ceza sahası dışının sol çaprazından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Burak Yılmaz\'ın vuruşu kalecide kaldı.

20\'nci dakikada soldan Ibanez ortaladı. Yatabare göğsüyle kontrol ettiği topa dönüp vurmak istedi. Top farklı şekilde auta gitti.

26\'ncı dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Burak Yılmaz\'ın vuruşu defansa çarparak kornere gitti.

27\'nci dakikada İlhan\'ın ceza sahası dışı sağ çaprazından çektiği şut az farkla üstten auta gitti.

40\'ıncı dakikada soldan yapılan ortaya Yusuf Yazıcı gelişine vurdu. Defanstan seken topu altıpasın hemen sağ çaprazında önünde bulan Olcay Şahan\'ın vuruşu defansa çarparak tehlikeli bölgeden uzaklaştı.

45\'inci dakikada soldan Ibanez\'in arka direğe doğru kullandığı korner vuruşunda topu kontrol etmek isteyen kaleci Onur\'un elinden seken top Yatabare\'ye çarparak dışarıya çıktı.

52\'inci dakikada İlhan\'ın pasında topla buluşan Serdar\'ın ceza sahası içi sol çaprazından vuruşu kalecide kaldı.

53\'üncü dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Abdülkadir\'in yerden vuruşunu kaleci Çağlar önledi.

58\'inci dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Osman\'ın vuruşu kalecide kaldı.

64\'üncü dkikada soldan Ibanez arka direğe ortaladı. Yatabare\'nin gelişine vuruşu yan ağlarda kaldı.

74\'üncü dakikada sağdan Ibanez\'in kullandığı korner atışında boş durumda bulunan Yatabare\'nin altıpas içinde yaptığı kafa vuruşu ağlara gitti: 1-0

77\'inci dakikada Yatabare\'nin yerden vuruşu direk dibinden dışarıya gitti.

80\'inci dakikada Abdülkadir\'in uzun pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Burak Yılmaz\'ın vuruşu ağlara gitti: 1-1

90+6\'ncı dakikada Sosa\'nın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci Çağlar direk dibine uzanıp önlemek istedi. Çağlar\'ın arkasına düşen topu çizgi üzerinden Barış uzaklaştırdı.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

FOTOĞRAFLI