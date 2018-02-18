Kardemir Karabükspor - Teleset Mobilya Akhisarspor: 0-3

Bülent DİKTEPE / KARABÜK, (DHA)
STAT: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
HAKEMLER:Volkan Bayarslan (xx), Alpaslan Dedeş (xx), Süleyman Özay (xx)
KARDEMİR KARABÜKSPOR: Çağlar (x) - Hakan (x), Kravchenko (x), Ferhat (x), İshak (xx), Stahl (x), Skulason (x), Osman (xx) (Dk. 82 Leandrinho), Kage (x) (Dk. 62 Murat Akın x), Ibanez (xx), Alexe (x) (Dk. 34 Ergin Keleş x)
TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: Lukac (xx) - Lopes (xx), Mustafa Yumlu (xxx), Caner (xx), Ömer (xx), Larsson (xx) (Dk. 79 Bia), Eray (xx) (Dk. 74 Bilal Kısa), Sissoko (xx), Soner Aydoğdu (xxx), Olcan (Dk. 24 Muğdat xxx), Seleznov (x)
GOL: Dk. 41 Mustafa Yumlu, Dk. 58 Muğdat, Dk. 75 (P) Soner Aydoğdu (Teleset Mobilya Akhisarspor)
SARI KARTLAR: Ergin Keleş, Leandrinho, Skulason, Ferhat (Kardemir Karabükspor) - Soner Aydoğdu, Sissoko (Teleset Mobilya Akhisarspor)
Spor Toto Süper Lig\'in 22\'nci haftasında Kardemir Karabükspor sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor\'a 3-0 mağlup oldu.
22\'nci dakikada topla birlikte hareketlenen Osman\'ın ceza yayının hemen gerisinden vuruşu kaleciden döndü.
30\'uncu dakikada Larsson\'un ceza yayı gerisinden vuruşu yandan auta gitti.
41\'inci dakikada Soner Aydoğdu korner atışını ön direğe doğru kullandı. Mustafa Yumlu\'nun kafa vuruşu ağlara gitti: 0-1.
İlk yarı konuk ekibin 1-0\'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
58\'inci dakikada Muğdat\'ın ceza yayı içerisinden vuruşu Ferhat\'a çarparak ağlara gitti: 0-2
66\'ncı dakikada soldan Ibanez ortaladı. Murat Akın boş kale yerine topu yandan auta gönderdi. 75\'inci dakikada Ferhat\'ın müdahalesiyle Seleznov yerde kaldı. Hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Soner Aydoğdu yerden sert bir vuruşla fileleri havalandırdı: 0-3.
Karşılaşma Teleset Mobilya Akhisarspor\'un 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
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