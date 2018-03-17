Kardemir Karabükspor - Osmanlıspor maçının ardından

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Açıkgöz: \"Oyuncularımız ellerinden geleni yapmaya çalışıyor\"

Osmanlıspor Teknik Direktörü Buz: \"Ligde kalacağımıza inanıyoruz\"

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Levent Açıkgöz, sahalarında Osmanlıspor\'a 4-0 mağlup oldukları maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, \'\'4-0\'lık maçtan sonra değerlendirme yapmak tabii ki zor. Ama iyi başladığımız bir oyunda yediğimiz golden sonra tamamen bireysel hatalara düştü iş. Maalesef bunun önüne de bu zamana kadar geçemedik. Oyuncularımız ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Ama biraz da futbol şansı yanınızda olacak. Vuruyoruz direğin içine çarpıyor, geri çıkıyor. Vuruyoruz adama çarpıyor, olmuyor. İyi niyetle mücadelenin sonuna kadar devam edeceğiz\'\' dedi.

BUZ: \"LİGDE KALACAĞIMIZA İNANIYORUZ\"

Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz ise, her iki takım açısından da son derece önemli bir maç oynandığını ve önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, \"Bizim için olmazsa olmazlardan bir maça çıktık. Bursaspor\'u içeride yeniyorsunuz, bunu pekiştirmek için de burada üç puana ihtiyacınız var. Doğru bir stratejiyle bloklar arasındaki mesafeyi tutarak dengeyi çok iyi bir şekilde sağlayarak pozisyonlara gireceğimizi biliyorduk. Net bir skorla kazandık. Bu bizim için çok önemliydi. Milli maç arasına giriyoruz, içerideki Atiker Konyaspor müsabakasına hazırlanacağız. Yolumuza devam etmek istiyoruz ve kesinle bu takımla ligde kalmak istiyoruz\'\' diye konuştu.

Son 4 haftada 8 puan aldıklarını hatırlatan Buz, şöyle konuştu:

\"Eğer biz bunları almış olmasaydık çok farklı durumda olacaktık. Yarışa ortağız, diğer takımlarda inanılmaz mücadele ediyor. Biz maç maç bakıyoruz, takım halinde buna inandık, istiyoruz, mücadele ediyoruz ve ligde kalacağımıza inanıyoruz. Allah bize çalıştıklarımızla bizi muvaffak eyler. Biz daha fazla doğruları yapmak zorundayız.\"

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-Levent Açıkgöz\'ün açıklaması

-İrfan Buz\'un açıklaması