Kardemir Karabükspor - Osmanlıspor: 0-4

Bülent DİKTEPE / KARABÜK (DHA)
STAT: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
HAKEMLER: Yasin Kol (xx), Cem Özbay (xx), Cemil Tunç (xx)
KARDEMİR KARABÜKSPOR: Ferhat (x) - Ali (x), Can(x), Fatih (x), Abdullah (x), Berk (x) (Dk. 76 Toykan x), Ahmet (x), Cihan (x) (Dk. 90 Doğukan), Batuhan (x) (Dk. 66 Arif x), Melih (x), Yusuf (x)
OSMANLISPOR: Abdulaziz (xx) - Caner (xx) (Dk. 82 Magaye xxx), Anıl (xx), N\'Diaye (xx), Muhammet (xx), Eric (xxx), Mertan (xxx), Tugay(xx), Burhan Eşer (xx) (Dk. 66 Numan x), Sinan (xxx), Beykan Şimşek (xxx) (Dk. 74 Furkan Özçal x)
GOLLER: Dk.54 (P) Beykan Şimşek, Dk. 57 Eric, Dk. 80 Mertan, Dk. 90+2 Magaye (Osmanlıspor) SARI KART: Ahmet, Ferhat (Kardemir Karabükspor) - Anıl (Osmanlıspor)
Spor Toto 1\'inci Lig\'in 5\'inci haftasında Kardemir Karabükspor sahasında Osmanlıspor\'a 4-0 mağlup oldu.
44\'üncü dakikada Beykan soldan ortasında Burhan Eşer\'in kafa vuruşunda top auta gitti.
54\'üncü dakikada ceza sahasında Ali\'nin müdahalesi sonucu Burhan Eşer yerde kalınca maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Beykan Şimşek, kalecinin solundan topu ağlara gönderdi: 0-1.
57\'nci dakikada sağ çaprazdan Eric\'in sert vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2.
80\'inci dakikada Sinan\'ın soldan penaltı noktasına doğru yerden gönderdiği pasında Mertan gelişine bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi: 0-3.
90+2\'nci dakikada Anıl\'ın soldan ortasında Magaye\'nin vuruşunda top ağlara gitti: 0-4.
Mücadele deplasman ekibinin 4-0\'lık üstünlüğü ile tamamlandı.