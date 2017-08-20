Kardemir Karabükspor - Medipol Başakşehir maçının ardından

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, anlık bir hata sonucu golü kalelerinde gördüklerini belirterek, \"Ama geriye dönüş çok önemliyidi. Oyuncularım oyun disiplininden kopmadan bu geriye dönüşü muhteşem bir şekilde yaptı. Beraberliği bulup galibiyeti yakaladıktan sonra coşkulu ve tutkulu futbol oynadık. Rakibimiz maçın 2\'nci yarısında üzerimize gelmeye başlayınca kontra ataklardan çok pozisyon bulduk ama değerlendiremedik. Önemli olan bugün 3 puandı. Seyircimize güzel bir futbolla galibiyet hediye etmekti. Bunu başardığımız için mutluyuz. Tabii her şey bir maçla bitmiyor. Bunu devam ettirmek ana hedefimiz olacak. Sahada vucut dilimiz, ritmimiz çok güzeldi. Çok memnunum. Oyuncularımı gönülden tebrik ediyorum. Bu performansımız ve bütünlüğümüz devam ettiği sürece bu sonuçları almaya aday bir takımız. Oynamayan oyuncularımdan da sırası geldiği zaman fayadalanacağım. Biz bir takımız. İshak Doğan\'ın biraz defansif zaafiyeti var. O eksikliklerini giderdiği zaman onu kullanmayı düşünüyoruz. Zaten onu düşünmesek göndeririz. İnşallah o eksikliklerini gidereceğiz\" diye konuştu.

ABDULLAH AVCI: \"ŞIK OLMADI\"

Maça iyi başladıklarını ifade eden Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise şunları söyledi:

\"Pozisyonumuz ve direkten dönen bir top ve golü bulduk. Deplasmanda aslında en güzel başlanacak bir şekildi. Rakip için topun içerde olduğu duran toptan yediğimiz bir gol vardı. Devre biterken direk oyundan geçişte yakalandığımız ve olmaması gereken bir pozisyondu. İkinci devrenin başında ilk 10 dakikada baskılı girdiğimiz pozisyonumuz var. Napoleoni\'nin pozisyonu penaltı mı bilmiyorum. Ceza sahası dışında olsa faul verilir veya en direkt atışı verilir. Sonrasında bize hiç yakışmayan 65\'inci dakikadan sonra oyundan kopan, oyun disiplininden kopan, rakibe üstünlük sağlamayan, pozisyona girmeyen bir yapımız vardı. 4 senedir hiç alışık olmadığımız, bize yakışmayan ve hiçte şık durmayan bir görüntüydü. 65\'inci dakikadan sonra oyun rakibimize döndü. Geniş alanda benim takım böyle yakalanmaz. Bu kadar arkaya koşu yapmaz. Öne değil arkaya yaptık. Bu da şık olmadı, kaybettik. Rakibimizi tebrik ediyorum\"

Salı günü Sevilla ile deplasmanda karşılaşacaklarını hatırlatan Avcı,\"Buradan çıkaracağımız dersler bir sonraki ve daha sonraki maça en iyi şekilde sağlıkla hazırlanmamıza sağlayacaktır diye düşünüyorum\" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kardemir Karabükspor teknik direktörü Erkan Sözeri\'nin açıklaması

-Medipol Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı\'nın açıklaması

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)