Kardemir Karabükspor - Kayserispor: 1-0

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)
STAT:Dr. Necmettin Şeyhoğlu
HAKEMLER: Ali Şansalan(xx), Mehmet Kısal(xx), Osman Gökhan Bilir(xx)
KARDEMİR KARABÜKSPOR: Rybka(xx) - Kerim(xx), Dany(xxx), Barış(xx), Papp(x), Grozav(x)(Dk.74 İlhan), Poko(xx), Tanase(x)(Dk.64 Ibanez x), Ceyhun(xx), Torje(xxx), Yatabare(x)(Dk.39 Seleznov xx)
KAYSERİSPOR: Silviu(xx) - Lopes(x), Levent(x), Kucher(x), Atila(x), Mendes(x)(Dk.46 Boldrin x), Şamil(x)(Dk.85 Stojiljkovic), Deniz(x), Badji(x), Güray(x)(Dk.71 Gyan x), Umut Bulut(x)
GOL: Dk.77 Torje(Kardemir Karabükspor)
KIRMIZI KART:Dk.56 Papp(Kardemir Karabükspor)
SARI KARTLAR: Tanase, Barış, Ceyhun (Kardemir Karabükspor) Şamil (Kayserispor)
Süper Lig\'in 8\'inci haftasında Kardemir Karabükspor, sahasında konuk ettiği Kayserispor\'u 1-0 mağlup etti.
9\'uncu dakikada Torje\'nin arka direğe doğru kullandığı korner atışında Dany\'nin kafa vuruşu kalecide kaldı.
17\'nci dakikada Grozav\'ın yaklaşık 25 metreden çektiği şut kalecide kaldı.
29\'uncu dakikada Şamil\'in uzun pasında topla buluşan Güray\'ın ceza yayı üzerinden vuruşu üstten auta gitti.
35\'inci dakikada Yatabare\'nin pasında topla buluşan Grozav\'ın sağ çaprazdan aşırtma vuruşu üstten auta gitti.
45+1\'inci dakikada Torje\'nin yaklaşık 30 metreden direkt kaleye gönderdiği serbest vuruşta kaleci topu uzandığı köşeden kornere gönderdi.
İlk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.
55\'inci dakikada ceza sahası sol çaprazında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Deniz\'in vuruşunu kaleci güçlükle uzaklaştırdı.
56\'ncı dakikada Papp, sağ taç çizgisi üzerinde Deniz\'e yaptığı müdahale sonrasında ikinci sarı kart sonrada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
60\'ncı dakikada so kanatta topla buluşan Atila\'nın doğrudan kaleye vuruşunu güçlükle uzaklaştırdı.
73\'üncü dakikada Torje\'nin uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Umut Bulut\'un vuruşunu kale çizgisi önünden Dany uzaklaştırdı.
77\'nci dakikada sağdan İlhan penaltı noktasına doğru yerden gönderdi. Torje, gelişine bir vuruşla topu ağlara gönderdi.1-0
86\'ncı dakikada Badji\'nin sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında savunmadan seken topu önünde bulan Gyan\'ın kaleye gönderdiği vuruşunu Dany son anda kale çizgisi önünden topu uzaklaştırdı.
Maç Kardemir Karabükspor\'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.