Kardemir Karabükspor - Kasımpaşa maçının ardından

TONY POPOVIC: \"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUM\"

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Tony Popovic, sahalarında 2-0 yenildikleri Kasımpaşa maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında hayal kırıklığı yaşadığını söyleyerek şöyle konuştu:

\"Bir mağlubiyet daha aldık. Hayal kırıklığı yaşıyorum. Zor bir maçtı. Maça iyi başladık. Yediğimiz gol maçı tamamen değiştirdi. Bu golde kalecimizin bir hatası yok. Bir şekilde yediğimiz bu golü çıkarmak için çaba gösterdik, hücum yapmaya çalıştık. Oyuncularım ne kadar denelerse de olmadı ve 2\'nci golü yedik. Kulübün içinden geçtiği bu zor süreçten bir arada kalarak, sırt sırta vererek çıkacağız.\'\'

Kulüpte yönetim belirsizliğinin futbolcuları etkileyip etkilemediği sorulan Popovic, \'\'Futbolcularımının performanslarının bu durumdan dolayı etkilendiğini söyleyemem. Sahada her şeylerini verdiler. Saha dışı faktörler tabii ki etkili olabilir. Fakat sahada bunu görmedim. Bunlar değiştirilemez, istediğimizi konuşabiliriz. Saha dışındaki faktörler her zaman olduğu gibidir. Ama sahada etkisini görmedim. Futbolcularım gole kadar çok iyi oynadılar. Golden sonra kafaları yere baktı, kafaları düştü. Çünkü biraz motivasyon kaybı yaşadılar golden sonra. Güçlü kalmalıyız. İşlerin düzeleceğinden eminim. Karabükspor tekrar iyi duruma gelecek. Bundan eminim ve hiç şüphem yok. Takım halinde, şehir halinde beraber hareket edip güçlü kalıp kazanan bir takım olma yolunda çalışmak ve adımlar atmak istiyoruz\" dedi.

KASIMPAŞA CEPHESİ

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş ise ligin önemli maçlarından birisini kazandıklarını ifade ederek şöyle dedi:

\"Uzun bir aradan sonra deplasmanda kazanmak güzel. Bunu iyi oyunla yapmak da güzel. İlk yarı kazanılan toplarla çabuk hücum yapma çabasıyla geçti. Orta alanda boşluklar oluştu. Rakibimizin oyununa uygundu bu belki ama pozisyon vermedik. 2\'nci yarı bu oyunu daha da kontrol altına almamız ve dar alanda oynamamız gerekiyordu. İstediğimiz oyunu bu yarıda oynadık. Takım savunmasını doğru yaptık. Kazandığımız toplarla ilk yarıdaki gibi çabuk ve telaşlı hücum yapma yerine daha dengeli oynadık. Doğru zamanda gol bulduk. Daha sonra fırsatlar yakaladık. Taktiksel disiplin kazanmamızı sağladı. Oyuncularımı kutluyorum. Üst sıralara biraz daha yaklaştık. İstanbul\'a 3 puanla dönmek beni çok mutlu etti.\'\'

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Tony Popovic\'in açıklaması

-Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş\'in açıklaması

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE / KARABÜK, (DHA)