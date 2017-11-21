Kardemir Karabükspor - Kasımpaşa: 0-2

Bülent DİKTEPE / KARABÜK, (DHA)

STAT: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

HAKEMLER: Halil Umut Meler (xx), Volkan Ahmet Narinç (xx), Cevdet Kömürcüoğlu (xx)

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Ahmet Şahin (x)- Papp (x), Barış (x), Dany (x)(Dk. 44 Skulason x), Ibanez (x), İlhan (x)(Dk. 62 Seleznov x), Gaman (x), Tanase (x)(Dk. 79 Grozav x), Poko (xx), Torje (xx), Yatabare (x)

KASIMPAŞA: Ramazan (xx) - Popov (xx), Youssef (xxx), Omeruo (xx), Veigneau (xx), Eduok (xxx), Pavelka (xx), Mensah (xx)(Dk. 88 Neumayr), Sadiku (xx), Murillo (xxx)(Dk. 90 Hasan), Etoundi (xxx)(Dk. 77 Valencia x)

GOLLER: Dk. 58 Etoundi, Dk. 72 Eduok (Kasımpaşa)

SARI KARTLAR: Torje (Kardemir Karabükspor) - Youssef, Etoundi, Pavelka (Kasımpaşa)

Süper Lig\'in 12\'nci haftasında Kardemir Karabükspor sahasında Kasımpaşa\'ya 2-0 mağlup oldu.

3\'üncü dakikada sağdan İlhan\'ın ön direğe ortasında Yatabare\'nin kafa vuruşu kalecinin kontrolünde yandan dışarıya gitti.

7\'nci dakikada Poko\'nun ceza sahası gerisinden yaptığı vuruş kalecide kaldı.

30\'uncu dakikada soldan Veigneau\'nun ortasını penaltı noktası üzerinde kontrol eden Etoundi\'nin vuruşu üstten auta gitti.

36\'ncı dakikada sağdan Poko\'nun altıpasa doğru ortasında Yatabare\'nin vuruşu yandan auta gitti.

42\'nci dakikada sağ kanattan hızlı gelişen atakta Murillo, pasını ceza sahasına giren Etoundi ile buluşturmak istedi. Kalesini terkeden kaleci Ahmet Şahin, kayarak topu uzaklaştırıp mutlak bir golü önledi.

İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi

47\'nci dakikada Eduok\'un ceza sahası dışından yerden vuruşunu kaleci zorlanmadan kontrol etti.

58\'inci dakikada Papp\'ın geri pasında Gaman ile kalesini terk eden Ahmet Şahin arasındaki anlaşmazlıktan yararlanıp topu kapan Etoundi\'nin sol çaprazdan boş kaleye vuruşu ağlara gitti: 0-1.

61\'inci dakikada Torje\'nin ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Yatabare\'nin vuruşu kalecide kaldı.

72\'nci dakikada Gaman\'dan seken topu önünde bulan Eduok\'un yaklaşık 25 metreden çektiği şut sol üst köşeden ağlara gitti: 0-2.

77\'nci dakikada ceza sahasında topla buluşan Murillo\'nun bekletmeden vuruşunda Ahmet Şahin topu çeldi. Dönen topu tekrar önünde bulan Murillo\'nun vuruşu defansa çarparak oyun alanına geri döndü.

Mücadelenin kalan bölümünde gol sesi çıkmazken, karşılaşma Kasımpaşa\'nın 2-0\'lık üstünlüğüyle sona erdi.

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