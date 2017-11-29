Kardemir Karabükspor - İstanbulspor: 2-1

Bülent DİKTEPE / KARABÜK, (DHA)

STAT: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

HAKEMLER: Arda Kardeşler(xx), Süleyman Özay(xx), İlker Takpak(xx)

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Rybka(xx)- Hakan(x), Gaman(xx), Tayyib(xx), İshak(x), Bliznichenko(xx)(Dk.84 Grozav), Ceyhun(x)(Dk.46 İlhan Depe x), Osman(xx), Traore(xx), Serdar Deliktaş(xxx), Seleznov(xxx)(Dk.78 Torje x)

İSTANBULSPOR: Umut(xx)- Mehmet Zeki(xx), Mehmet Yeşil(x)(Dk.76 Onur x), Oğuzhan Yazıcı(x), Orhan(xx), Bougouhi(x)(Dk.69 Ali x), Aydın(xx), Eslem(x), Kubilay(x), Zafer(xx), Şaban(xx)(Dk.64 İbrahimx)

GOLLER: Dk. 36 Seleznov, Dk.45+3 Serdar Deliktaş (Kardemir Karabükspor) - Dk. 64 Şaban (İstanbulspor)

SARI KARTLAR: Seleznov, Hakan (Kardemir Karabükspor) - Mehmet Yeşil (İstanbulspor)

Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, Ziraat Türkiye Kupası 5\'inci Tur ilk maçında sahasında TFF 1\'inci Lig ekibi İstanbulspor\'u 2-1 mağlup etti.

27\'nci dakikada ceza yayı gerisinden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Bliznizhenko\'nun vuruşu kalecide kaldı.

30\'uncu dakikada soldan Mehmet Zeki\'nin orta şut karışımı vuruşu az farkla üstten auta gitti.

36\'ncı dakikada Bliznichenko ile yaptığı duvar pası sonrası ceza yayı üzerinde topla buluşan Seleznov\'un yerden sert vuruşu ağlara gitti: 1-0.

45\'inci dakikada Bliznichenko\'nun sol çaprazdan vuruşu üst ağlarda kaldı.

45+3\'üncü dakikada sağ çaprazdan Seleznov, yerden arka direğe gönderdi. Serdar Deliktaş\'ın dokunuşunda top ağlara gitti: 2-0.

İlk yarı, Kardemir Karabükspor\'un 2-0\'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

54\'üncü dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Traore\'nin vuruşu kaleciye çarparak oyun alanına geri döndü.

63\'üncü dakikada Kubilay\'dan kaptığı topla ceza sahasına giren Traore\'nin vuruşu kaleciden döndü.

64\'üncü dakikada Zafer, pasını bekletmeden arka direkte müsait durumdaki Şaban\'a gönderdi. Bu oyuncunun dokunuşunda top ağlara gitti: 2-1.

78\'inci dakikada Mehmet Zeki\'nin yaklaşık 25 metreden çektiği şutta kaleci Rybka topu kornere çeldi.

Karşılaşma Kardemir Karabükspor\'un 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

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