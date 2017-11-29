T24 LogoT24 Logo
Spor

Kardemir Karabükspor - İstanbulspor: 2-1

Bülent DİKTEPE / KARABÜK, (DHA) STAT: Dr

29 Kasım 2017 22:29

Bülent DİKTEPE / KARABÜK, (DHA)

STAT: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
HAKEMLER: Arda Kardeşler(xx), Süleyman Özay(xx), İlker Takpak(xx)
KARDEMİR KARABÜKSPOR: Rybka(xx)- Hakan(x), Gaman(xx), Tayyib(xx), İshak(x), Bliznichenko(xx)(Dk.84 Grozav), Ceyhun(x)(Dk.46 İlhan Depe x), Osman(xx), Traore(xx), Serdar Deliktaş(xxx), Seleznov(xxx)(Dk.78 Torje x)
İSTANBULSPOR: Umut(xx)- Mehmet Zeki(xx), Mehmet Yeşil(x)(Dk.76 Onur x), Oğuzhan Yazıcı(x), Orhan(xx), Bougouhi(x)(Dk.69 Ali x), Aydın(xx), Eslem(x), Kubilay(x), Zafer(xx), Şaban(xx)(Dk.64 İbrahimx)
GOLLER: Dk. 36 Seleznov, Dk.45+3 Serdar Deliktaş (Kardemir Karabükspor) - Dk. 64 Şaban (İstanbulspor)
SARI KARTLAR: Seleznov, Hakan (Kardemir Karabükspor) - Mehmet Yeşil (İstanbulspor)

Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, Ziraat Türkiye Kupası 5\'inci Tur ilk maçında sahasında TFF 1\'inci Lig ekibi İstanbulspor\'u 2-1 mağlup etti.

27\'nci dakikada ceza yayı gerisinden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Bliznizhenko\'nun vuruşu kalecide kaldı.
30\'uncu dakikada soldan Mehmet Zeki\'nin orta şut karışımı vuruşu az farkla üstten auta gitti.
36\'ncı dakikada Bliznichenko ile yaptığı duvar pası sonrası ceza yayı üzerinde  topla buluşan Seleznov\'un yerden sert vuruşu ağlara gitti: 1-0.
45\'inci dakikada Bliznichenko\'nun sol çaprazdan vuruşu üst ağlarda kaldı.
45+3\'üncü dakikada sağ çaprazdan Seleznov, yerden arka direğe gönderdi. Serdar Deliktaş\'ın dokunuşunda top ağlara gitti: 2-0.
İlk yarı, Kardemir Karabükspor\'un 2-0\'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
54\'üncü dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Traore\'nin vuruşu kaleciye çarparak oyun alanına geri döndü.
63\'üncü dakikada Kubilay\'dan kaptığı topla ceza sahasına giren Traore\'nin vuruşu kaleciden döndü.
64\'üncü dakikada Zafer, pasını bekletmeden arka direkte müsait durumdaki Şaban\'a gönderdi. Bu oyuncunun dokunuşunda top ağlara gitti: 2-1.
78\'inci dakikada Mehmet Zeki\'nin yaklaşık 25 metreden çektiği şutta kaleci Rybka topu kornere çeldi.
Karşılaşma Kardemir Karabükspor\'un 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bülent DİKTEPEKARABÜK DHA STAT Dr NecmettinArda Kardeşlerxx SüleymanTakpakxx KARDEMİR KARABÜKSPOR Rybkaxx Hakanx Gamanxx TayyibxxBliznichenkoxxDkGrozav CeyhunxDkDepeOsmanxx Traorexx Serdar Deliktaşxxx SeleznovxxxDkTorjeUmutxx

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24