Kardemir Karabükspor - İstanbulspor: 1-1

Bülent DİKTEPE / KARABÜK (DHA)
STAT: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
HAKEMLER: Mustafa Aydın (xx), Deniz Turgut (xx), Kamil Çetin (xx)
KARDEMİR KARABÜKSPOR: Furkan (xx) - Arda (xx), Can (xx), Fatih (xx), Abdullah (xx) (Dk. 87 Ali Kemal), Arif (x)(Dk. 65 Berk x), Cihan (xx), Emre (xx), Hüseyin (xx), Ahmet (xx) (Dk. 90 Melih), Yusuf (xxx)
İSTANBULSPOR: Muhammed Alperen (xx) - Akaminko (xx), Muhammed Ali Kurt (xx), Ali (xx)(Dk. 63 Barış x), Tuncer (xx), Cajic (xxx), Muhsin Yıldırım (xx), Onur (xx), Muhammed Demirci (xx)(Dk. 75 Perovic x), İbrahim Halil (x) (Dk. 46 David x), İbrahim Yılmaz (xx)
GOLLER: Dk. 21 Yusuf (Kardemir Karabükspor), Dk. 54 (P) Cajic (İstanbulspor)
SARI KARTLAR: Cihan, Arda, Hüseyin, Furkan (Kardemir Karabükspor) - Onur, Muhammed Ali (İstanbulspor)
Spor Toto 1’inci Lig\'in 15’inci haftasında Kardemir Karabükspor evinde İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı.
21\'inci dakikada ceza yayı gerisinden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Yusuf’un şutunda baraja çarpan top ağlara gitti: 1-0.
54’üncü dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Muhammed Demirci’nin vuruşu defansın topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle maçın hakemi Mustafa Aydın penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Cajic topu ağlara gönderdi: 1-1.
Maçta başka gol olmayınca kardemir Karabükspor evinde İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı.
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