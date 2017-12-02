Kardemir Karabükspor - Göztepe: 0 - 1

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

STAT: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

HAKEMLER:Bahattin Şimşek(xx), Serkan Olguncan(xx), Mehmet Kısal(xx) KARDEMİR KARABÜKSPOR: Rybka(xx) - Kerim(x), Barış(x), Papp(x), Ibanez(x), Grozav(x)(Dk.63 Serdar x), Poko(xx), Torje(x)(Dk.80 İlhan x), Ceyhun(xx), Tanase(x)(Dk.71 Seleznov xx), Yatabare(x)

GÖZTEPE: Beto(xxx) - Tanju(xx), Kadu(xxx), Kosanovic(xx), Adama Traore(xx), Gouffran(xx), Rotman(xx)(Dk.90 NGando), Selçuk Şahin(xx), Castro(xx), Halil(x)(Dk.69 Tayfur x), Jahovic(xxx)(Dk.83 Ghilas x)

GOL: Dk.58 Jahovic (Göztepe)

SARI KARTLAR: Poko, Yatabere (Kardemir Karabükspor) Kadu, Beto(Göztepe)

Süper Lig\'in 14\'üncü haftasında Kardemir Karabükspor, sahasında Göztepe\'ye 1 - 0 mağlup oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

3\'üncü dakikada soldan Torje\'nin uzak direğe doğru kullandığı köşe atışını defans uzaklaştırmak istedi. Yerden sekerek gelen topa Poko\'nun vuruşunu kaleci kornere çeldi.

15\'inci dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Poko\'nun ön direğe doğru ortaladığı top savunmaya çarparak kalenin yanından dışarı çıktı.

19\'uncu dakikada sağdan Gouffran ön direğe doğru ortaladı. Castro\'nun kafa vuruşunda kaleci topu kornere çeldi.

25\'inci dakikada Ceyhun\'un ceza sahası dışından çektiği şut yandan auta gitti.

32\'nci dakikada Torje, ceza yayı sağ çaprazından penaltı noktasına doğru ortaladı. Yatabare topu kontrol etmek isterken rakibi Kadu, topa elle müdahale edince hakem Bahattin Şimşek penaltı noktasını gösterdi. Atış için topun başına geçen Yatabare\'nin vuruşunu kaleci çeldi. Dönen topa Grozav\'un vuruşunu yine kaleci çeldi.

İlk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı

58\'inci dakikada orta sahada topla buluşan Castro\'nun ara pasında ceza yayı sağ çaprazından ceza sahasına giren Jahovic\'in vuruşu kaleciye çarparak ağlara gitti: 0-1.

74\'üncü dakikada Ceyhun\'un uzaktan çektiği şut üstten auta gitti.

77\'nci dakikada Castro soldan uzak direğe ortaladı. Savunmadan seken topa altı pas bölgesinde Gouffran\'ın kayarak vuruşu auta gitti.

89\'uncu dakikada soldan Ibanez\'in penaltı noktasına doğru ortasında topu göğsü ile yumuşatan Serdar\'ın yerden vuruşunu kaleci Beto uzanarak önledi.

90+3\'üncü dakikada ceza yayı gerisinden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Seleznov\'un vuruşu üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

Karşılaşma Göztepe\'nin 1 - 0 üstünlüğü ile tamamlandı.

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