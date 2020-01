Kardemir Karabükspor - Gençlerbirliği maçının ardından

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Levent Açıkgöz: \"Bütünlüğü sağlamamız için biraz vaktimizin olduğunu görüyoruz\"

Bülent DİKTEPE / KARABÜK, (DHA)

AÇIKGÖZ: \"BÜTÜNLÜĞÜ SAĞLAMAMIZ İÇİN BİRAZ VAKTİMİZİN OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ\"

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Levent Açıkgöz, sahalarında 2-0 mağlup oldukları Gençlerbirliği maçının ardından açıklamalarda bulundu. Açıkgöz, kendi sahalarında galibiyet düşündükleri bir haftada mağlup olduklarını belirterek, \"Maça ürkek başladık. Bu da oyunda istediklerimizi yapmamıza engel teşkil etti. Yine de ortada bir oyun vardı. 2\'nci yarıda Ergin\'le girdiğimiz pozisyonu gole çeviremedik ve dönen topta da maalesef golü yedik. Oyunu riske ettik. 3\'lü forvete döndük, defansı üçledik. Ama istediğimiz tarzda pozisyon üretemedik, etkili olamadık. Maalesef 2-0 kaybettik. Takımda bütünlüğü sağlamamız için biraz vaktimizin olduğunu görüyoruz. İnşallah bunları kısa sürede halledip önümüzdeki maça hazırlanacağız\" dedi.

Stoper transferiyle ilgili yöneltilen soru üzerine Açıkgöz, \"Hafta içi bu transferi bekliyorduk. Maalesef bu dönemde transfer zor oluyor. Talepler farklı oluyor. Beklediğimiz stoperi maalesef alamadık. Süreç içerisinde bu eksiği gidermek için uğraşacağız\" diye konuştu.

ÖZAT: \"SIFIRDAN BİR YARIŞ BAŞLATMAK İSTİYORUZ\"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Kardemir Karabükspor\'un içinde bulunduğu zorluklara rağmen inanılmaz bir mücadele verdiğine dikkat çekerek, şöyle dedi:

\"Bu ligde oynamayı bu takım için mücadele etmeyi paraya tercih eden futbolcular grubuna sahip oldukları için Karabüksporlular gurur duymalılar. Bu tarz maçların zor olacağını biliyorduk. Çünkü sahada kendini ispatlamak isteyen, bütün her kesin düştü düşecek gözüyle baktığı ortama inanmayan bir rakibimiz vardı. İyi mücadele ettiler. Zor oldu ama kazandık. İnşallah cuma günü Konyaspor maçını kazanırsak yarışı sıfırdan bir yarış olarak başlatmayı düşünüyoruz\"

Transferlerle ilgili yöneltilen soru üzerine Özat, \"8-10 numara oynayabilecek, oyunun yönünü çekip çevirebilecek, yönlendirebilecek bir oyucuya ihtiyacımız olduğunu söylüyoruz. Çok anormal bir şey olmazsa hafta içinde oyuncuya kavuşuruz diye düşünüyorum. Her bölgede 2 tane oyuncu olsun istiyorum. Bir tane acil sol stopere bir tane de iyi bir kaleciye ve 8-10 numara oynayabilecek oyunculara ihtiyacımız var. 3 tane oyuncu olmaz olmazımız olduğunu düşünüyorum\" dedi.

UĞUR ÇİFTÇİ AÇIKLAMASI: \"OYUNCUMUN ÖNÜNÜ TIKAMAK İSTEMEM\"

Oyuncuları Uğur Çiftçi\'nin adının Galatasaray ile anıldığının hatırlatılması üzerine Özat, \"Oyuncularımla ilgili güzel şeyler söylediğim zaman adım pazarlamacıya çıkıyor. Dolayısıyla fazla bir şey söylemek istemiyorum. Uğur da giderse hem sol stoper hem de sol bek oynayacak bir adam alırsak Alper ile ikisini orada kullanırız diye düşünüyorum. Bu arada Alper\'i de yamana atmayın, bir çıkış yapacaktır. Zamanı geldimi onlara da mutlaka teklifler gelecektir. Uğur ve bizim için hayırlısı neyse o olsun. Hiçbir zaman oyuncumun önünü tıkamak istemem. Onlar çalışmalarıyla, adamlıklarıyla her şeyin en güzelini hak ediyorlar\" diye konuştu.

Türkiye kupasıyla ilgili olarak da değerlendirmede bulunan Özat, şöyle konuştu:

\"Önce lig dediğimizde \'Kupayı önemsemiyor musun\' diyorlar. Kupayı niye önemsemeyelim. Kupayı kazanmışsın ama ligden düşmüşsün. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. 2 tane kupamız var. 3\'üncüyü kazanmak isteriz. Kupayı kazanmak istiyorsan rakiplerini teker teker elemen lazım. Bizim için önemli bir tecrübe olacağını düşünüyorum. Bu tarz maçlarda seri başlarının kaldırılması lazım. Diğer takımların yükselebilme şanslarının daha da yükselmesi lazım. Takımlar sahayı değiştiği zaman kulübelerde değişse 2\'nci yarılar iyi olur. Çünkü savunma ters tarafta olduğu zaman savunmaya hakim olamıyorsunuz. Takımlar devrede saha değişirken kulübelerinde değişmesinin mantıklı olacağını düşünüyorum. Takdir futbolu yöneten büyüklerimizin.\"

Finansal zorluklar yaşayan takımların alt lige düşmeleriyle ilgili yöneltilen soru üzerine Özat, \"Ayaklarımızı mutlak yere sağlam basmak lazım. Futbolda bunlar var. Bu bizim içinde geçerli. Bu sene nelerle boğuşuyoruz, görüyorsunuz. Bizde inşallah bunların üstesinden geliriz Kardemir Karabükspor\'da. Ama Türk futbolu bu açıdan iyi bir yere gitmediği belli\" dedi.

