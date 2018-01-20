Kardemir Karabükspor - Gençlerbirliği: 0-2

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

STAT: Dr.Necmettin Şeyhoğlu

HAKEMLER: Ali Palabıyık(xx), Serkan Olguncan(xx), Baki Tuncay Akkın(xx)

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Rybka(x) - Hakan(x), Osman(xx), Ferhat(xx), Ibanez(xx), Bliznichenko(xx), Murat Akın(x)(Dk.88 Yusuf), Serdar Deliktaş(x)(Dk.77 İshak x), Traore(xx), Leandrinho(x)(Dk.67 Alexe x), Ergin Keleş(x)

GEÇLERBİRLİĞİ: Hopf(xx) - Zeki(xxx), Ahmet(xx), Palitsevich(xx), Alper(xx), Uğur(xxx), Diallo(xx), Scekic(x)(Dk.75 Issah x), Khalili(x)(Dk.59 Milinkovic x), Aydın Karabulut(x)(Dk.46 Ahmet İlhan x), Skuletic(xxx)

GOLLER:Dk.60 Skuletic, Dk.90+3 Uğur(Gençlerbirliği)

SARI KARTLAR: Osman, Ibanez(Kardemir Karabükspor) Scekic, Diallo, Zeki(Gençlerbirliği)

Süper Lig\'in 18\'inci haftasında Kardemir Karabükspor sahasında Gençlerbirliği\'ne 2-0 mağlup oldu.

16\'ncı dakikada Traore\'nin yaklaşık 25 metreden çektiği şutu kaleci Hopf, sağ üst köşeden kornere çeldi.

18\'inci dakikada soldan Ibanez\'in ortasında Ergin Keleş\'in zayıf kafa vuruşu kalecide kaldı.

25\'inci dakikada sağdan gelişen atakta Diallo penaltı noktasına doğru ortaladı. Aydın Karabulut\'un vuruşu üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

29\'uncu dakikada Ergin Keleş\'in pası ile ceza yayı gerisinde topla buluşan Bliznichenko\'nun yerden sert vuruşu yandan auta gitti.

İlk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.

60\'ıncı dakikada Zeki sağdan ceza yayına doğru ortaladı. Defansta Ferhat\'tan seken topu altıpas çizgisi önünde bulan Skuletic, defans oyuncularıyla mücadelesi sırasında yere düşerken yaptığı vuruşu ağları havalandırdı: 0-1.

69\'uncu dakikada Uğur\'un pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Ahmet İlhan\'ın vuruşu kalecide kaldı.

71\'inci dakikada sol çaprazdan Bliznichenko\'nun vuruşunu kaleci kornere çeldi.

90+3\'üncü dakikada sol çaprazda topla buluşan Uğur, pasını yerden Milinkovic\'e göndermek isterken savunmadan seken top ceza sahası içi sol çaprazında tekrar önünde kaldı. Uğur\'un altıpas sol çaprazından vuruşun top ağlara gitti: 0-2.

Karşılaşma Gençlerbirliği\'nin 2-0 galibiyetiyle sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)