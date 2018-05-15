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Spor

Kardemir Karabükspor - Fenerbahçe: 0-7

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) STAT: Dr

15 Mayıs 2018 01:16

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

STAT: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
HAKEMLER: Hüseyin Göçek(xx), Alpaslan Dedeş(xx), Erdem Bayık(xx)
KARDEMİR KARABÜKSPOR: Rybka (x) - Hakan(x), Kravchenko(x), Tayyib(x), İshak(x), Kage(x) (Dk.78 Özgür), Cem(x) (Dk.58 Ahmet x), Osman(x), Murat(x)(Dk. 73 Yusuf x), Bliznichenko(x), Ergin(x)
FENERBAHÇE: Volkan(xx) - Şener(xx), Skrtel(xx), Neustadter(xx), Hasan Ali(xx), Giuliano(xx), Mehmet Topal(xx), Josef De Souza(xx), Aatıf (xxx)(Dk. 83 Valbuena x), Soldado(xxx)(Dk.66 Janssen xxx), Fernandao(xxx)(Dk.66 Dirar xxx)
GOL: Dk. 2 Kravchenko (K.K), Dk. 20 ve Dk. 29 Fernandao, Dk. 38 Aatıf, Dk. 47 Soldado, Dk. 77 Dirar, Dk.90+5 Janssen (Fenerbahçe)
SARI KART: Kage, Yusuf (Kardemir Karabükspor) - Skrtel, Dirar (Fenerbahçe)

Spor Toto Süper Ligi\'nin 33\'üncü haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kardemir Karabükspor\'u 7-0 mağlup etti.

2\'nci dakikada Mehmet Topal ile yaptığı verkaç sonrasında topla buluşan Aatıf, çizgiye indikten sonra topu içeriye çevirdi. Topu uzaklaştırmak isteyen Kravchenko ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi:0-1.
20\'nci dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Soldado\'nun pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Fernandao sol çaprazdan topu ağlara gönderdi: 0-2. 24\'üncü dakikada soldan Kage\'nin ortasında defansın ters vuruşunu kaleci Volkan kontrol etti.
28\'inci dakikada Aatıf\'ın sağdan kullandığı korner atışında Mehmet Topal\'ın kafa vuruşu üstten auta gitti.
29\'uncu dakikada soldan Hasan Ali\'nin arka direğe doğru ortasında Fernandao\'nun volesi ağları havalandırdı:0-3.
33\'üncü dakikada Kage\'nin sol çaprazdan plase vuruşu kaleci Volkan\'da kaldı.
38\'inci dakikada ceza sahasında şık bir çalımla rakiplerini ekarte eden Aatıf, yerden düzgün bir vuruşla farkı dörde çıkardı: 0-4.
42\'nci dakikada Mehmet Topal\'ın ceza yayı üzerinden vuruşunu kaleci uzanarak kornere çeldi.
47\'nci dakikada Fernandao uygun durumdaki Soldado\'yu gördü. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşunda top köşeden ağlara gitti: 0-5.
61\'inci dakikada Soldado\'nun sağ çaprazdan vuruşunu kaleci kornere çeldi.
64\'üncü dakikada Kage\'nin yaklaşık 25 metreden çektiği şutu kaleci Volkan kontrol etti.
77\'nci dakikada Dirar\'ın ceza yayı gerisinden çektiği şut kaleci Rybka\'nın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 0-6.
90+4\'üncü dakikada Mehmet Topal\'ın pasında Janssen topu ağlara gönderdi: 0-7.

Karşılaşma Fenerbahçe\'nin 7-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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