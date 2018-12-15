Kardemir Karabükspor - Denizlispor: 2-3

Bülent DİKTEPE / KARABÜK (DHA)

STAT: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

HAKEMLER: Emre Malok (xx), Oğuz Kağan Çalışır (xx), Murat Altan (xx)

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Furkan Kaçar (x) - Ali Kemal (x), Arda (x), Can (x), Abdullah (x), Berk (xx), Hüseyin (x), Emre (x), Ahmet (xx), Batuhan (x) (Dk. 73 Arif x), Yusuf (xx)

DENİZLİSPOR: Stackhowiak(x) - Abdülkerim (xx), Furkan (xxx), Taha (xx), Kerem (xx), Burak Çalık (xxx) (Dk. 88 Seddar), Recep Niyaz (xxx), Mehmet Akyüz (x) (Dk. 45 Tisdell x), Deniz (xx), Mbamba (x) (Dk. 46 Burak Altıparmak x), Ziya (xxx)

GOLLER: Dk. 25 Yusuf, Dk. 46 Berk (Kardemir Karabükspor) - Dk. 3 Recep Niyaz, Dk. 15 Ziya, Dk. 23 Burak Çalık (Denizlispor)

SARI KARTLAR: Ali Kemal, Berk, Batuhan, Emre, Yusuf, Ahmet (Kardemir Karabükspor) - Recep Niyaz (Denizlispor)

Spor Toto 1’inci Lig 16’ncı hafta mücadelesinde Kardemir Karabükspor sahasında Denizlispor’a 3-2 mağlup oldu.

3’üncü dakikada sağdan yapılan ortada savunmanın uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Recep Niyaz düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

15’inci dakikada sağdan Furkan Şeker’in ortasında Ziya’nın kafa vuruşu kalecinin bakışları arasında ağlara gitti: 0-2.

23’üncü dakikada Burak Çalık’ın sol çaprazdan vuruşu kalecinin müdahalesine rağmen ağlara gitti: 0-3.

25’inci dakikada Ahmet’in pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Yusuf’un vuruşu ağlara gitti: 1-3.

46’ncı dakikada ceza sahasında Yusuf’un geriye doğru çıkardığı topa Berk’in yerden sert vuruşu ağlara gitti: 2-3.

Maçta başka gol olmayınca Kardemir Karabükspor evinde Denizlispor’a 3-2 yenildi.

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