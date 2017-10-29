Kardemir Karabükspor - Demir Grup Sivasspor maçının ardından

TONY POPOVİC: \"TAKIMIMIN PERFORMANSINDAN MEMNUNUM\"

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Tony Popovic, Demir Grup Sivasspor\'a 1-0 yenildikleri karşılaşma ardından düzenlediği basın toplantısında maçı kaybettikleri için hayal kırıklığı yaşadıklarını ifade ederek şöyle dedi:

\'\'Rakibinize karşı çok iyi oynadığınız maçı kaybetmek en büyük hayal kırıklığını yaratıyor. Geldiğimizdeki performansı değerlendirirsek takımda büyük bir gelişme var. Bugün inanılmaz mücadele ettik. Çok iyi oynadık. Bu gelişmemiz, ileri ki haftalar için bir işaret aslında. Özgüven kazanıp doğru yolda devam edeceğiz. Kupa maçını da sayarsak bu 4\'üncü maçım. Bazı şeyleri daha iyi anlayabilmek ve kavrayabilmek için henüz çok erken. Ama geldiğimiz süreçten itibaren çok iyi bir gelişme kaydediyoruz, iyi yolda ilerliyoruz. Rakibimiz öncesinde faul olan pozisyonda gol attı. Orta açılmadan önceki pozisyon fauldu. Bu maçta şanssızlık vardı. Genel anlamda takımımın performansından memnunum.\'\'

SAMAT AYBABA: \"İYİ OYNAMADAN 3 PUAN ALDIK\"

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba da Kardemir Karabükspor\'un maçın her alanında baskı yaptığını ve bunda da başarılı olduğunu belirterek şunları söyledi:

\'\'Bu baskı, rakibi 2\'nci bölgede karşılayıp çabuk çıkmayı planladığımız oyun düzenimizi bozdu. Çok fazla top tutamadık. Fazla hücuma çıkamadık. 2\'nci yarıda kalecimiz ve savunmamız mükemmel oynadı. Bugün çok fazla pozisyon üretmeden, iyi oynamadan 3 puan aldık. Savunma oyuncularımı ve kalecimizi biraz daha fazla kutluyorum. Rakibimiz böyle oynamaya devam ederse bundan sonraki maçları daha rahat kazanır diye düşünüyorum.\'\'

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Tony Popovic\'in açıklaması

-Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba\'nın açıklaması

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE / KARABÜK, (DHA)