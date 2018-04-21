Kardemir Karabükspor - Bursaspor maçının ardından

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 30\'uncu haftasında Kardemir Karabükspor sahasında Bursaspor\'a 4-1 mağlup oldu. Maçın ardından basın toplantısı düzenlendi. Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, sahadan kabullenmeyecekleri bir skorla ayrıldıklarını belirterek, \"Bu kadar basit goller yerseniz, basit hatalar yaparsanız, rakibin kaçırdığı mutlak gol pozisyonunun olmadığı müsabaka dediğiniz anda bile 4-1 mağlubiyetle sahadan ayrılabiliyorsunuz. Rakibin sizi yenmek için ekstra çaba sarf etmesine de gerek kalmıyor. Çünkü penaltının haricinde 2 pozisyonunda kendi ayağımızda, bizim kontrolümüzde olabilecek toplar ama maalesef biz bunu başarıyoruz. Nasıl ediyoruz, ne yapıyoruz bu şekilde basit pozisyonlarla beraber mağlubiyet yaşıyoruz. Tabii ki bu bizim için zor. Kendimizi hesaba çekeceğiz. Oyuncularıma da aynı şeyleri ifade ettim. Şayet bu işin içinde olacaklarsa, devam edeceklerse mutlaka kendilerini hesaba çekmeliler. Bizim ya da birilerin söyleyeceği bir şey değil. Bu yürekli insanların, daha samimi, bu işe adanmış olanların işi. Gelecekte yine bu sahaların üzerinde olacağız diyorlarsa bu sezonu ciddi bir şekilde aynaya bakarak, yüzleşerek geçirmeliler. Tabii ki bu yüzleşmeyi bizde yapacağız. Sezon sonuna kadar oynayacağımız müsabakalar artık kaderimiz ve yapabileceğimizin en iyisi ne ise onu yapma adına gayret gösteren bir ekip olacağız. Ama sonuç üzüntü verici. Pozisyon olmayan, bitti dediğin pozisyonlar içerisinde 4 tane gol yemek biraz ağır ve biz de bu ağır imtihanı yaşadık bugün\" dedi.

GANCEV: \"BU MAÇI KAZANMAK ÖNEMLİYDİ\"

Bursaspor Teknik Sorumlusu Ivko Gancev ise \"Mutluyuz. Uzun bir aradan sonra 3 puan aldığımız için çok iyi oldu bizim açımızdan. Taraftarlarımız bizi hiç yalnız bırakmadığı için teşekkür ediyoruz. Sahipsiz gibi olmadık. Mutlaka stres var. Rakibimiz ne kadar ligden düşse de son haftalarda çok iyi performans gösterdiler. Bizim açımızdan bu maçı kazanmak çok önemliydi. Çocuklar çok iyi çalıştılar ve meyvesini aldılar bu hafta\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ünal Karaman\'ın açıklaması

- Ivko Gancev\'in açıklaması