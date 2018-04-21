Kardemir Karabükspor - Bursaspor: 1-4

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

STAT: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

HAKEMLER: Serkan Çınar(xx), Asım Yusuf Öz(xx), Mehmet Salih Mazlum(xx)

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Çağlar(x) - Hakan(x), Kravchenko(x),Tayyib(x), İshak(x)(Dk.79 Leandrinho x), Bliznichenko(x), Traore(x)(Dk.7 Murat Akın xx), Skulason(x), Osman(x), Ibanez(x), Ergin(x)(Dk.46 Yusuf Akbulut x)

BURSASPOR: Harun(xx) - Barış(xx), Titi(xx), Ertuğrul(xx), Aziz (xx), Shehu(xx), Furkan(xx)(Dk.82 Badu x), Batalla(xxx), Yusuf Erdoğan(xxx)(Dk.78 Emre xx), Stancu(xxx), Sow(xxx)(Dk.63Kembo x)

GOLLER: Dk.45+1 Murat Akın(Kardemir Karabükspor), Dk.35 Batalla, Dk.45+3 Sow(P), Dk.60 Barış, Dk.90+1 (P) Stancu(Bursaspor)

KIRMIZI KART: Dk.90 Ibanez(Kardemir Karabükspor)

SARI KARTLAR: İshak, Osman(Kardemir Karabükspor), Batalla, Sow, Ertuğrul, Shehu (Bursaspor)

Spor Toto Süper Lig\'in 30\'uncu haftasında Kardemir Karabükspor sahasında Bursaspor\'a 4-1 mağlup oldu.

18\'inci dakikada Ibanez\'in pasında ceza yayı gerisinde topla buluşan Ergin\'in vuruşu az farkla yandan auta gitti.

35\'inci dakikada Kravchenko ile girdiği mücadeleyi kazanan Yusuf Erdoğan, son çizgiden topu kale ağzına çevirdi. Pozisyonu iyi takip eden Batalla gelişine düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.

45+1\'inci dakikada İshak\'ın ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Ertuğrul\'un ceza alanı içinde topa elle müdahale ettiğini işaret eden maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışı için topun başına geçen Ergin\'in vuruşu kaleciden döndü. Dönen topu iyi takip eden Murat Akın düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı. 1-1.

45+3\'üncü dakikada ceza sahasına gönderilen topa müdahale etmek isteyen kaleci Çağlar\'ın Sow\'u düşürdüğü gerekçesiyle maçın hakemi maçta 2\'nci defa penaltı kararı verdi. Penaltıyı kullanan Sow kalecinin sağından topu ağlara gönderdi: 1-2.

54\'üncü dakikada ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Stancu\'nun vuruşu kalecide kaldı.

59\'uncu dakikada Hakan sağdan ortaladı. Penaltı noktası üzerinde topu kontrol eden Ibanez\'in vuruşunu kaleci Harun köşeden çıkardı.

60\'ıncı dakikada ceza alanı sağ çaprazında Batalla ile yaptığı verkaç sonrasında topu önünde bulan Barış, uzak köşeye vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-3.

86\'ncı dakikada Ibanez\'in ceza sahası sol çaprazından çektiği şutu kaleci kornere çeldi.

90+1\'inci dakikada ceza sahasında ceza sahasına giren Emre, Ibanez\'le girdiği mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterirken Ibanez\'i de kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. Penaltıyı kullanan Stancu kalecinin sağından topu ağlara gönderdi: 1-4.

Karşılaşma Bursaspor\'un 4-1 üstünlüğü ile sona erdi.

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